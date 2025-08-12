Helldivers 2 auf Xbox ab August 2025 – Halo-Crossover angekündigt

Helldivers 2 steht kurz vor seiner lang erwarteten Veröffentlichung auf der Xbox Series X/S am 26. August 2025. Dies markiert das erste Mal, dass Sony eines seiner exklusiven Spiele auf einer Xbox-Konsole veröffentlicht, und ist der Beginn eines neuen Geschäftsmodells. Um diesen Launch zu feiern, haben Sony und Arrowhead Game Studios einen neuen Trailer veröffentlicht, der am Ende einen großen Teaser enthält. Fans hatten erwartet, dass es bei der Veröffentlichung von Helldivers 2 auf Xbox spezielle Inhalte geben würde, aber die genaue Natur blieb unklar. Viele erwarteten neue Kriegsanleihen oder sogar neue Feinde. Doch wenn der Teaser korrekt ist, könnten die Fans am 26. August 2025 viel mehr bekommen.

Ein Halo-Crossover für Helldivers 2?

Was zeigt der neue Trailer? Der „Bring the Boom“-Trailer von Helldivers 2 hat am Ende einen potenziellen Crossover mit Halo 3: ODST angeteasert. Aufmerksame Fans erkannten die Musik aus dem Soundtrack von Halo 3: ODST, und die Landekapsel scheint dem HEV aus dem Spiel zu ähneln. Auf den ersten Blick dachten einige, dass die in diesem Tease gezeigte Stadt New Mombasa sei, aber das Super Earth-Logo klärte dies auf.

Warum ein Crossover mit ODST? Dies ist eine massive Zusammenarbeit, die gut funktioniert. Während ein Spartaner wie Master Chief in Helldivers 2 übermächtig wäre, sind die ODST die perfekte Ergänzung. Die Orbital Drop Shock Troopers werden im Halo-Universum sogar Helljumpers genannt. Sony und Microsoft hätten sich kein besseres Crossover ausdenken können, selbst wenn sie es versucht hätten.

Welche Inhalte könnten die Spieler erwarten?

Welche neuen Inhalte könnte das Crossover mitbringen? Wie dieses Crossover gehandhabt wird, bleibt abzuwarten. Die Hinzufügung von ODST-Rüstungen zu Helldivers 2 macht am meisten Sinn. Andere Optionen wären, das ikonische M7S SMG zum Arsenal der Spieler hinzuzufügen, um das Gefühl, ein ODST zu sein, weiter abzurunden. Die Hinzufügung von New Mombasa als Stadt und Abwurf-Ort wäre eine großartige Möglichkeit, Halo 3: ODST zu ehren und dem Spiel mehr Inhalt hinzuzufügen.

Gibt es weitere Möglichkeiten für das Crossover? Das Traumszenario wäre, die Allianz als vollständig ausgearbeitete Fraktion zu integrieren, aber das ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Die Illuminate wurden als letzte Fraktion hinzugefügt, und das war nicht allzu lange her. Der Aufbau einer neuen Fraktion, selbst einer, die in Halo bereits etabliert ist, wäre in so kurzer Zeit eine monumentale Aufgabe. Dennoch hoffen die Fans, dass dies irgendwann kommt.

Was bedeutet der Teaser für die Veröffentlichung?

Wird der Crossover-Inhalt rechtzeitig verfügbar sein? Arrowhead Games hat angedeutet, dass der August ein geschäftiger Monat für die Entwickler ist, und wenn ein Crossover mit Halo 3: ODST tatsächlich in Arbeit ist, können wir verstehen, warum. Auch wenn dieser Inhalt angeteasert wurde, bedeutet das nicht, dass er rechtzeitig zur Veröffentlichung von Helldivers 2 auf Xbox am 26. August 2025 bereit sein wird.

Wird der Inhalt exklusiv für Xbox sein? Sony-Fans hoffen auch, dass er nicht exklusiv für Xbox sein wird, sondern allen zur Verfügung steht. Die Veröffentlichung von Helldivers 2 auf Xbox könnte der Beginn einer neuen Ära für Sony-Exklusivtitel sein, die möglicherweise auch auf anderen Plattformen erscheinen.

Was denkst du über dieses spannende Crossover zwischen Helldivers 2 und Halo 3: ODST? Teile deine Meinung in den Kommentaren!