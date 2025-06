HBO plant Harry Potter-Serie – Neue Stars für ikonische Rollen angekündigt

Die Nachricht, dass HBO an einer neuen Live-Action-Adaption der Harry-Potter-Buchreihe von J.K. Rowling arbeitet, hat in der Fangemeinde Aufsehen erregt. Die Serie, die für sieben Staffeln geplant ist, soll jedem Buch eine Staffel widmen und damit die Möglichkeit bieten, mehr Details der Vorlage zu erkunden, als es die Filme je konnten.

Im Februar 2025 wurde der erste Schauspieler für die Serie bestätigt und seitdem wurden weitere Cast-Mitglieder bekannt gegeben. Besonders spannend ist die Besetzung von Harry Potter und seinen treuen Freunden Ron Weasley und Hermine Granger, die ursprünglich von Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson gespielt wurden. Auch wenn der ursprünglich geplante Start im Jahr 2026 ungewiss ist, erzeugen die jüngsten Besetzungen große Vorfreude.

Die neuen Gesichter der Zaubererwelt

Wer sind die neuen Schauspieler im Harry-Potter-Remake? John Lithgow übernimmt die Rolle des weisen Albus Dumbledore. Bekannt aus Filmen wie Interstellar, wird Lithgow mit einem Dialekt-Coach an seiner britischen Aussprache arbeiten, um der Rolle gerecht zu werden. Seine Darstellung verspricht, dem Charakter neue Facetten zu verleihen.

In die Fußstapfen des ikonischen Alan Rickman als Severus Snape tritt Paapa Essiedu. Trotz anfänglicher Kontroversen wird Essiedu sicherlich eine nuancierte Darstellung des komplexen Charakters bieten. Janet McTeer, eine zweifache Oscar-Nominierte, wird die Rolle der Minerva McGonagall übernehmen. Ihre Erfahrung in dramatischen Rollen macht sie zur idealen Wahl für die stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts.

Bekannte Namen und neue Talente

Welche weiteren Schauspieler wurden bestätigt? Nick Frost wird den charmanten Rubeus Hagrid verkörpern, während Paul Whitehouse als der griesgrämige Hausmeister Argus Filch zu sehen sein wird. Der junge Luke Thallon bringt frischen Wind in die Rolle des Professor Quirinus Quirrell.

Bertie Carvel wird als Cornelius Fudge, dem etwas unbeholfenen Minister für Zauberei, auftreten. Die jungen Talente Leo Earley und Alessia Leoni werden in den Rollen von Seamus Finnigan und Parvati Patil zu sehen sein. Sienna Moosah rundet das Trio als Lavender Brown ab, die Ron Weasley den Kopf verdreht.

Familien und Freundschaften

Wer spielt die Weasley-Familie und die Dursleys? Katherine Parkinson, bekannt aus der Serie The IT Crowd, wird die warmherzige Molly Weasley verkörpern. Bel Powley und Daniel Rigby sind als Petunia und Vernon Dursley besetzt. Diese Darsteller bringen sowohl komödiantisches als auch dramatisches Talent in die Serie ein.

Johnny Flynn und Lox Pratt werden die Rollen von Lucius und Draco Malfoy übernehmen. Mit ihrer Erfahrung auf der Bühne und im Fernsehen sind sie bestens geeignet, den Malfoys neues Leben einzuhauchen. Arabella Stanton als Hermine Granger, Alastair Stout als Ron Weasley und Dominic McLaughlin als Harry Potter bilden das Herzstück der Serie.

Ein aufregender Neustart

Was können Fans von der neuen Serie erwarten? Mit einem geplanten Start im Jahr 2026 und einer Besetzung, die frische und erfahrene Talente vereint, verspricht die HBO-Serie, die magische Welt von Harry Potter in neuem Licht zu präsentieren. Die Besetzung der drei Hauptrollen durch Stanton, Stout und McLaughlin zeigt das Engagement für junge Talente.

Die Produzenten Francesca Gardiner und Mark Mylod betonen, dass die Auswahl der Darsteller eine sorgfältige Suche war, die von einer Vielzahl an talentierten jungen Schauspielern geprägt war. Die Erwartungen sind hoch, und die Serie könnte nach Erfolgen wie Game of Thrones und The Last of Us ein weiterer Hit für HBO werden.

Was hältst du von der neuen Besetzung? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!