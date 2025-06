Halo Studios kündigt neues Spiel an – Was wird im Oktober 2025 enthüllt?

Halo Studios hat kürzlich die Gaming-Community mit der Ankündigung einer bevorstehenden Enthüllung eines neuen Halo-Spiels in Aufregung versetzt. Die letzte Veröffentlichung der Serie war Halo Infinite im Jahr 2021, das ursprünglich als Launch-Titel für die Xbox Series X gedacht war. Seitdem hat das Team an der Unterstützung nach der Veröffentlichung gearbeitet, einschließlich der Einführung eines Koop-Modus Ende 2022.

Im vergangenen Jahr wechselte Halo Studios auf die Unreal Engine 5, was die Entwicklung erleichtern und die Rekrutierung neuer Mitarbeiter vereinfachen soll. Gerüchte deuten darauf hin, dass das Studio an einem Remake von Halo: Kampf um die Zukunft zum 25-jährigen Jubiläum des Spiels im nächsten Jahr arbeitet, obwohl es noch keine offizielle Ankündigung gibt. Viele Fans hatten während der letzten Xbox-Showcase auf Neuigkeiten zum nächsten Halo-Projekt gehofft, wurden jedoch enttäuscht.

Welche Details könnten im Oktober 2025 enthüllt werden? In einem kürzlichen Blogpost auf Halo Waypoint äußerte sich Halo Studios zu den Spekulationen über die Zukunft des Franchise. Obwohl sie normalerweise nicht auf Spekulationen eingehen, war es ihnen wichtig, Erwartungen zu setzen. Bei der Halo-Weltmeisterschaft im letzten Jahr sprachen sie über die Zukunft der Serie, und Fans können bei der diesjährigen Veranstaltung im Oktober 2025 mit einem weiteren Teaser rechnen. Es bleibt jedoch unklar, ob es sich um einen Blick hinter die Kulissen oder um eine konkretere Enthüllung, wie einen Trailer, handeln wird.

Ein Blogpost von Halo Studios erklärt:

„In den letzten Wochen gab es viele Spekulationen darüber, wann und wo mehr Details zu den Projekten, an denen Halo Studios aktiv arbeitet, bekannt gegeben werden könnten. Wir kommentieren solche Angelegenheiten normalerweise nicht, aber diesmal möchten wir uns zu Wort melden und den Halo-Fans, die unentschlossen sind, ob sie an der diesjährigen Veranstaltung teilnehmen sollen, ein wenig mehr Perspektive bieten. Letztes Jahr bei HaloWC haben wir ‚A New Dawn‘ vorgestellt, wo wir über den Wechsel zur Unreal Engine gesprochen, einen Blick hinter die Kulissen von Projekt Foundry gewährt und unsere Entwicklung zu Halo Studios als neues Kapitel für Halo vorgestellt haben. Für uns war ‚A New Dawn‘ erst der Anfang – bei der diesjährigen HaloWC freuen wir uns darauf, das Gespräch fortzusetzen.“