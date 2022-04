Die beliebte Videospielreihe Halo begeistert bereits seit nunmehr 20 Jahren Generationen von Fans und zählt zu den erfolgreichsten Xbox-Franchise von Microsoft. Zum Jubiläum wurde mit Halo Infinite nicht nur ein neuer Teil der Reihe angekündigt, auch gibt es eine erste Adaption in Form einer Halo-Serie, die vor wenigen Tagen bei Paramount+ und in Deutschland bei Sky an den Start ging.

Halo-Serie schlägt sämtliche Rekorde

Zur Premiere der lang erwarteten Verfilmung am 24. März feierte der Streamingdienst Paramount+ seine neue Science-Fiction-Serie als einer der erfolgreichsten Produktionen überhaupt.

Die Vorfreude der Fans war so gewaltig, dass die „Halo“-Serie innerhalb von 24 Stunden den Rekord der meistgesehenen Serie des Streaminganbieters knackte – und damit erfolgreicher als die neuen „Star Trek“-Serien und jede andere Produktion des US-Sender ist. Genaue Zugriffszahlen wurden bislang leider noch nicht offiziell verraten.

Der Master Chief hat eine Botschaft an die Halo-Fans

Hauptdarsteller Pablo Schreiber („American Gods“), der in der „Halo“-Serie zum legendären Master Chief und Anführer des Teams von Spartaner im Kampf gegen Aliens zur Rettung der Menschheit wird, zeigt sich begeistert von den vielen positiven Kritiken und Reaktionen der Fans, dass er sich nun gezielt mit einer Botschaft an die Community wendet.

Dabei spart er auch nicht mit Worten an diejenigen, die im Vorfeld die noch ungesehene Serie runtergemacht haben:

„An alle Fans, die so lange auf diesen Moment gewartet haben, und an die Neuen, die mit so überwältigender Unterstützung und Liebe reagiert haben, ich fühle mich geehrt und demütig, diesem erstaunlichen Halo-Universum dienen zu dürfen. Und Für alle ‚Fans‘, die die Show hassen, bevor sie sie überhaupt gesehen haben und mit dem, was wir tun, nicht einverstanden sind, respektiere ich Ihre Meinung und ich liebe Sie auch! Denn die Wahrheit ist, wir alle lieben dasselbe und ich werde jeden Tag meinen Arsch aufreißen, um diese Serie zur besten Version ihrer selbst zu machen und Aufmerksamkeit und Respekt in dieses Halo-Universum zu bringen, das wir lieben. Für uns alle …“

So seht ihr die Halo-Serie in Deutschland

Die „Halo“-Serie läuft in Deutschland exklusiv bei Sky und ist auch über Sky Ticket abrufbar. Zudem könnt ihr ab dem 25. März immer freitags um 22:15 Uhr die neuen Folgen auf Sky Atlantic sehen. Eine 2. Staffel ist bereits in Arbeit.

Alle Infos zur „Halo"-Serie und der Besetzung einschließlich den Trailern findet ihr hier.

