Halo-Remake für PS5 angekündigt – erste Veröffentlichung auf PlayStation

Microsoft hat offiziell bekannt gegeben, dass das Remake des ersten Halo-Spiels, genannt Halo: Campaign Evolved, im Jahr 2026 auf mehreren Plattformen, einschließlich der PS5, veröffentlicht wird. Dies wird das erste Mal sein, dass ein Halo-Spiel auf einer PlayStation-Konsole verfügbar sein wird, nachdem die Serie ursprünglich exklusiv für Xbox entwickelt wurde. Die Veröffentlichung fällt mit dem 25. Jubiläum des Franchise zusammen, das ursprünglich 2001 mit Halo: Combat Evolved begann.

Neue Features und Veränderungen

Welche Änderungen bringt das Remake mit sich? Im Gegensatz zum Original wird das Remake keine Online-PVP-Mehrspielerkarten beinhalten. Stattdessen konzentriert sich Halo: Campaign Evolved auf die Einzelspielerkampagne und bietet einen Koop-Modus. Dieser Modus erlaubt es bis zu vier Spielern, die Kampagne gemeinsam zu erleben, wobei Cross-Play und Cross-Progression zwischen den Konsolen und dem PC ermöglicht werden.

Der Split-Screen-Koop-Modus für zwei Spieler bleibt zudem den Konsolenversionen vorbehalten. Zukünftige Halo-Spiele sollen ebenfalls für PlayStation veröffentlicht werden, was einen weiteren Schritt in Richtung einer plattformübergreifenden Gaming-Zukunft darstellt.

Inhalte und Gameplay

Welche neuen Inhalte erwarten dich im Remake? Während die Hauptgeschichte der ursprünglichen Kampagne unverändert bleibt, wird das Remake drei neue Kapitel als Prequel einführen. Diese Missionen konzentrieren sich auf Master Chief und Sgt. Johnson und erweitern die Hintergrundgeschichte des Spiels. Eine Demo des vierten Levels der Kampagne, Der schweigende Kartograf, ist derzeit für die Teilnehmer der Halo World Championships verfügbar.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Halo: Combat Evolved, das ursprüngliche Spiel, das 2001 veröffentlicht wurde, wurde für seine Grafik, den Soundtrack und insbesondere den Mehrspielermodus gelobt. Obwohl es damals keine Online-Mehrspielerfunktionen bot, nutzte es die System-Link-Funktion der ursprünglichen Xbox für lokalen Mehrspielerspaß.

Die Bedeutung von Halo für die Gaming-Welt

Warum ist Halo so wichtig für die Gaming-Industrie? Halo: Combat Evolved hat sich als eines der einflussreichsten Spiele seiner Zeit etabliert und den Weg für das Shooter-Genre auf Konsolen geebnet. Die Serie hat sich zu einem milliardenschweren Franchise entwickelt, das Spiele, Bücher, Spielzeug und Filme umfasst. Die Ankündigung, dass die Serie nun auch auf PlayStation erscheinen wird, unterstreicht den Trend zur Plattformübergreifenden Verfügbarkeit von Spielen.

Das Remake von Halo: Campaign Evolved wird nicht nur ein nostalgisches Erlebnis für langjährige Fans bieten, sondern auch neuen Spielern die Möglichkeit geben, die legendäre Kampagne der Serie zu erleben. Die zusätzliche Einführung von Prequel-Inhalten und der Fokus auf kooperatives Gameplay könnten neue Fans gewinnen und das Franchise weiter beleben.

Was hältst du von Halo: Campaign Evolved und der Entscheidung, auf Online-PVP zu verzichten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!