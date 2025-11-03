GTA V Story-DLC enthüllt: Trevor als geheimer Spion geplant

In einem kürzlich geführten Interview hat Dan Houser, Mitbegründer von Rockstar Games und ehemaliger Hauptautor hinter Grand Theft Auto (GTA) und Red Dead Redemption, spannende Einblicke in ein nie veröffentlichtes Story-DLC für GTA V gegeben. Dieser DLC hätte einen besonderen Fokus auf den Charakter Trevor als Geheimagent gehabt.

Houser sprach in einem Podcast mit Lex Fridman über seine Arbeit und die Entwicklungen bei Rockstar Games. Besonders interessant war seine Aussage, dass die Arbeit an diesem speziellen DLC zur Hälfte abgeschlossen war, bevor das Projekt gestoppt wurde. Laut Houser fühlte sich das DLC-Konzept jedoch nie vollständig an und wurde schließlich zugunsten eines anderen Projekts auf Eis gelegt.

Einfluss auf Red Dead Redemption 2

Warum wurde das GTA V Story-DLC zugunsten von Red Dead Redemption 2 aufgegeben? Laut Houser hätte das Team, wenn sie den DLC fertiggestellt hätten, möglicherweise nicht die Ressourcen gehabt, um Red Dead Redemption 2 zu entwickeln. Viele betrachten dies als einen fairen Tausch, da Red Dead Redemption 2 zu einem der meistgelobten Spiele von Rockstar Games wurde.

Houser betonte seine Leidenschaft für Story-DLCs und wie sie das Spielerlebnis bereichern können. Er erwähnte auch seine Vorliebe für die Herangehensweise bei GTA IV, bei dem zusätzliche Geschichten nachträglich veröffentlicht wurden, oder bei Red Dead Redemption mit dem Zombie-Add-On Undead Nightmare.

Unverwirklichte Ideen für GTA V

Welche anderen DLC-Ideen gab es für GTA V? Ein weiteres Konzept, das Houser gerne umgesetzt hätte, war ein Zombie-DLC für GTA V, ähnlich wie Undead Nightmare. Trotz der großen Nachfrage der Fans wurde an diesem Konzept jedoch nie ernsthaft gearbeitet.

Houser äußerte, dass ein solches DLC „lustig und durchaus unterhaltsam“ gewesen wäre. Dennoch blieben diese Ideen in der Planungsphase stecken und wurden nie realisiert.

