GTA The Trilogy: Rockstar enthüllt Verbesserungen im Remaster

Immer im Beast-Mode und manchmal ganz schön verpeilt. Sport-Enthusiast, der die USA liebt und von seiner eigenen Harley träumt. Super Saiyajin im Training, Trophäenjäger an der PlayStation. Bevorzugt Sony-Exclusives, God of War, GTA V und RDR2.

Ebenfalls auf der Support-Seite war eine Rabattaktion zu finden, die Rockstar anscheinend plant. So sollen vor allem Leute davon profitieren, die die Trilogy im Release-Zeitraum kaufen . Wer sich die Remaster bis zum 5. Januar 2022 im Rockstar Games Store oder dem Rockstar Games Launcher auf PC kauft, erhält einen Rabatt-Coupon über 10 US-Dollar , der bei einem nächsten Kauf eingelöst werden kann. Der Coupon ist bis zum 16. Januar 2022 gültig. Eine offizielle Ankündigung dieser Aktion wird wohl in naher Zukunft noch erfolgen.

Die alte GTA-Trilogy aus der PS2-Ära erhält ein Comeback. Die drei Klassiker GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas erhalten brandneue Remaster unter dem schmucken Titel Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition , wie Rockstar erst vor wenigen Wochen enthüllt hat. Seitdem sickern nur langsam neue Infos zu den Neuauflagen durch. Nun gibt es aber einen Leak und der kommt ausgerechnet von Rockstar Games selbst.

