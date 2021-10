GTA The Trilogy: Systemanforderungen geleakt, sind verhältnismäßig hoch!

So oder so werden wir diesen Artikel noch einmal updaten, wenn Rockstar Games diese Systemanforderungen offiziell bestätigt hat. Bis dahin müssen wir uns noch ein wenig gedulden, ob die Angaben überhaupt stimmen. Ihr erfahrt es auf PlayCentral.de .

BELIEBTE NEWS

Disney Plus: Unternehmen steigt mit vier Serien in den Anime-Markt ein

Marvels Guardians of the Galaxy 3: Will Poulter wird zu Adam Warlock

The Forest 2 Releasetermin: Wann erscheint Sons of the Forest?

Sons of the Forest: Story, Gameplay, Release – Alles was wir über The Forest 2 wissen

Diese 8 Gaming-Monitore erscheinen 2021 mit HDMI 2.1, 144 Hz und 4K

PS5 kaufen im Oktober 2021: Otto und Co. – Wo kann ich die Konsole bestellen?

Hogwarts Legacy: Unsere 10 Wünsche für das magische Rollenspiel

Animal Crossing: Traumhäuser einrichten im neuen DLC Happy Home Paradise

DoKomi 2022: Termin steht & Ticket-Vorverkauf startet schon bald

Hawkeye: Neuer Trailer zur nächsten MCU-Serie erschienen