GTA Online – Werde im Ghosts Exposed entführt und hol dir den Benefactor Krieger!

Rockstar Games lädt dich ein, die abschließende Woche des spektakulären Halloween-Events in GTA Online zu erleben. Vom 30. Oktober bis zum 5. November 2025 erwarten dich zahlreiche gruselige Aktivitäten, rotierende Boni und Rabatte.

Halloween-Inhalte

Welche Halloween-Inhalte sind neu? In der letzten Woche des Events kannst du am Slasher-Gegner-Modus teilnehmen, der jetzt auch die neue Ramius-U-Boot-Karte umfasst. Zudem ist die Ludendorff Cemetery Survival verfügbar, und du erlebst Halloween-Wetter über die gesamte Karte. Beachte, dass das Halloween-Wetter am 3. November deaktiviert wird.

Das Geister-Event Ghosts Exposed ist ebenfalls aktiv, und das UFO-Event erreicht sein Finale. Du kannst ab jetzt entführt werden und eine neue Belohnung verdienen.

Kostenloses Fahrzeug

Wie erhältst du den Benefactor Krieger gratis? Logge dich bis zum 5. November 2025 in GTA Online ein, um den Benefactor Krieger kostenlos zu erhalten. Normalerweise kostet dieser Wagen 2.875.000 Euro bei Legendary Motorsport.

Halloween-Belohnungen

Welche speziellen Halloween-Belohnungen gibt es? Melde dich bis zum 5. November 2025 bei GTA Online an, um den Halloween-Parachute-Bag, das Día de Muertos Tee und die Floral und Romance Calaca-Masken zu erhalten.

FIB Priority File

Was ist das FIB Priority File dieser Woche? Diese Woche ist die Brute Force Datei das FIB Priority File in GTA Online. Diese Dateien belohnen dich doppelt.

Schrottplatz-Überfälle

Welche Fahrzeuge gibt es bei den Schrottplatz-Überfällen? In dieser Woche kannst du bei den Schrottplatz-Überfällen den Truffade Thrax, den Lampadati Casco und den Vapid Ellie verdienen.

Fahrzeuggewinne im Casino

Welches Fahrzeug kannst du im Casino gewinnen? Diese Woche hast du die Chance, den Ocelot Penetrator am Glücksrad im Casino zu gewinnen. Dieser kostet normalerweise 880.000 Euro bei Legendary Motorsport.

Preisfahrt-Herausforderungen

Wie kannst du den Ocelot Ardent gewinnen? Platziere dich unter den Top 2 in einem LS Car Meet Series Rennen, um den Ocelot Ardent als Preisfahrzeug zu gewinnen. Der reguläre Preis beträgt 865.000 Euro bei Legendary Motorsport.

Premium-Testfahrzeug

Welches ist das Premium-Testfahrzeug dieser Woche? Diese Woche kannst du das Declasse Vigero ZX als Premium-Testfahrzeug auf PS5, Xbox Series X/S und PC testen.

Testfahrzeuge

Welche Fahrzeuge stehen auf der Teststrecke zur Verfügung? Die Testfahrzeuge dieser Woche sind der Enus Stafford, der Pegassi Vacca und der Vapid Blade.

Luxusautos-Autohaus

Welche Autos sind im Luxusautos-Autohaus ausgestellt? Im Autohaus in Rockford Hills werden der Benefactor Krieger und der Överflöd Pipistrello ausgestellt.

Premium Deluxe Motorsport

Welche Fahrzeuge bietet Simeon’s Auto Shop an? Simeon’s Auto Shop hat fünf Fahrzeuge im Angebot: Albany Fränken Stange, Chariot Romero Hearse, Declasse Tornado Rat Rod, Dewbauchee Seven-70 und Grotti GT500.

Waffen- und Rüstungslieferung

Welche Waffen und Rüstungen sind verfügbar? Die Waffenangebote umfassen unter anderem das Battle Rifle und den Kampfschrotflinte. Die Rüstungsangebote reichen von Superleichter bis Super Schwerer Rüstung.

Rennen und Zeitrennen

Welche Rennen sind diese Woche aktiv? Das Premium-Rennen ist Taking Off. Das HSW-Zeitrennen ist Terminal, das RC-Zeitrennen ist Cypress Flats und das reguläre Zeitrennen ist Pillbox Hill.

Wöchentliche Herausforderungen und Rabatte

Welche Boni und Rabatte sind verfügbar? Gewinne einen Gegnermodus, um die Graue Skull-Kapuzenmaske und 200.000 GTA$ zu verdienen. Rabatte umfassen 100% auf Halloween-Masken und 30% auf ausgewählte Fahrzeuge wie den Albany Fränken Stange.

GTA+ Vorteile

Welche Vorteile bietet das GTA+ Abonnement? Ein neuer Monat mit GTA+ Vorteilen bietet Zugriff auf Rockstar Games Klassiker und viele GTA Online Items.

Was hältst du vom Halloween-Event-Finale in GTA Online? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!