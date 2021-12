GTA Online The Contract: So viel Geld könnt ihr beim VIP-Auftrag mit Dr. Dre machen

Rockstar Games hat am 15. Dezember 2021 die Erweiterung The Contract für GTA Online veröffentlicht. Diese dreht sich um Franklin Clinton, einem der drei Protagonisten aus „GTA 5“. Dieser hat sich eine eigene Agentur aufgebaut, die Lösungen für die speziellen Probleme von VIPs anbietet.

Gemeinsam mit eurem Geschäftspartner müsst ihr nun verschiedene Story-Missionen erfüllen. Das Ziel dabei ist der erfolgreiche Abschluss des großen VIP-Auftrags, bei dem ihr mit dem Musiker Dr. Dre zusammenarbeitet, dessen Smartphone mit wichtigen Daten darauf, gestohlen und kopiert wurde.

Vorbereitung auf den VIP-Auftrag

Um aber überhaupt erst loslegen zu können, müsst ihr mehr als 2 Millionen GTA-Dollar für ein Agenturgebäude ausgeben. Klar also, dass ihr eure Investition möglichst schnell zurückholen möchtet, möglichst noch mit Gewinn. Es stellt sich also die Frage, wie lukrativ die einzelnen Story-Missionen ausfallen und welche Belohnung beim großen Finale des VIP-Auftrags winkt.

Setup-Missionen für das große Finale

Zwar handelt es sich bei The Contract um keinen neuen Heist, allerdings ähnelt sich der Aufbau der Missionen stark. Denn ähnlich wie bei den Heists besteht der bislang einzige verfügbare VIP-Auftrag aus mehrteiligen Missionen, bei denen ihr auf das größere Ziel hinarbeitet.

So müsst ihr erst einmal mehrere Vorbereitungsmissionen erfüllen und verschiedene Smartphones ausfindig machen, bevor ihr tatsächlich an das von Dr. Dre gelangt. Jedes Telefon verfügt über zwei Setup-Missionen, die von euch erfüllt werden müssen.

© Rockstar Games

Im Gegensatz zu anderen Heists gestalten sich diese Setup-Missionen jedoch recht einfach und können auch von Solospielern angegangen werden. Meistens müssen einfach nur Wellen von Feinden überstanden oder Beweise gefunden werden.

Die Missionen, bei denen ihr die kopierten Telefone finden müsst, können jedoch ein wenig kniffliger ausfallen, da ihr gegen besser ausgerüstete Feinde antreten müsst, die ordentlich Schaden austeilen und euch zudem in ihrer puren Überzahl immer wieder schnell in den Rücken fallen können. Eine gute Ausrüstung in Form von Waffen, Snacks und Panzerung solltet ihr in jedem Fall permanent bei euch haben.

Habt ihr aber Übung in „GTA Online“ und schon den einen oder anderen Raubüberfall erfolgreich durchgezogen, solltet ihr hier keine großen Probleme haben.

Zu Beginn müsst ihr in das gut gesicherte FIB-Gebäude einbrechen. © Rockstar Games

Das ist die Belohnung für den VIP-Auftrag mit Dr. Dre

Jede abgeschlossene Setup-Mission und jedes gefundene Telefon gewähren euch einen kleineren Geldbetrag. Der Abschluss des VIP-Vertrags selbst bringt euch stattliche 1 Million GTA-Dollar. Ihr benötigt zusammengefasst also nicht unbedingt Mitspieler und erhaltet dennoch eine ganz nette Summe als Belohnung. Nach einer gewissen Zeit könnt ihr den VIP-Auftrag zudem ein weiteres Mal spielen, um weiteres Geld zu verdienen. So könnt ihr eure Investitionen in recht kurzer Zeit wieder reinholen.

