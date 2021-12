GTA Online The Contract: Preise der 4 kaufbaren Agenturen

Rockstar Games hat mit The Contract eine neue umfangreiche Erweiterung zu GTA Online veröffentlicht, die Spieler*innen mit frischem Gameplay versorgt. Der DLC dreht sich um „GTA 5“-Protagonist Franklin Clinton, der innerhalb einer neuen „GTA Online“-Story mit seiner Agentur F. Clinton and Partner besondere „Lösungen“ für die Elite in Los Santos anbietet. Es fehlen lediglich ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner und ein prominenter Kunde.

GTA Online: Preise der 4 Agenturen in The Contract

Natürlich bringt auch die Erweiterung The Contract neue Immobilien mit sich, die in verschiedenen Preiskategorien eingeordnet worden sind. Insgesamt habt ihr die Wahl zwischen vier unterschiedlichen Agenturen, wobei die günstigste rund 2.010.000 Millionen GTA-Dollar kostet.

Little Seoul : ab 2.010.000$

: ab 2.010.000$ Vespucci-Kanäle : ab 2.145.000

: ab 2.145.000 Rockford Hills : ab 2.415.000$

: ab 2.415.000$ Hawick: ab 2.830.000$

Mit allen Erweiterungen kostet die teuerste Agentur in Hawick stattliche 5.507.500 GTA-Dollar. Voll ausgerüstet müsst ihr aber auch für die anderen Agenturen mehrere Millionen GTA-Dollar hinblättern.

© Rockstar Games

The Contract: Diese Erweiterungen gibt es für eure Agenturen

Eure eigene Agentur könnt ihr weiter ausbauen und nach eurem Geschmack dekorieren. Zur Verfügung stehen Gemälde, verschiedene Tapeten, Farben, eine Waffenkammer, eine Wohnbereich und eine Werkstatt für eure Fahrzeuge.

Kunst : bis zu $340.000

: bis zu $340.000 Tapete : bis zu $442.500

: bis zu $442.500 Highlight : $100.000

: $100.000 Waffenkammer : $720.000

: $720.000 Wohnbereich : $275.000

: $275.000 Werkstatt: $800.000

© Rockstar Games

Welcher Nutzen bringt mir eine Agentur?

Ihr benötigt zwangsweise eine Agentur, um die neue Story-Mission im Rahmen von The Contract in „GTA Online“ starten zu können. Außerdem könnt ihr eure Agentur jederzeit anrufen, um bestimmte Perks zu erhalten.

Wir erweitern diesen Artikel fortlaufend durch neue Informationen!