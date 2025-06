GTA Online: Money Fronts – das Update für Finanzgenies und Unterweltbosse

Am 17. Juni 2025 bringt Rockstar Games mit dem neuen Update „Money Fronts“ eine frische Erweiterung für GTA Online, die nicht auf brachiale Gewalt oder Chaos setzt – sondern auf Geld, Strategie und Täuschung. Es geht nicht mehr nur darum, krumme Dinger zu drehen, sondern darum, das eigene kriminelle Imperium wie ein echtes Unternehmen aufzubauen – mit Buchhaltung, Tarnfirmen und ganz viel krimineller Kreativität.

Vom Drogenbaron zum Geldwäscher – Rockstar hebt das Wirtschaftssystem auf ein neues Level

„Money Fronts“ bringt einen neuen, miteinander vernetzten Wirtschaftszweig ins Spiel, bei dem es nicht darum geht, etwas Neues zu gründen – sondern das bisher verdiente schmutzige Geld endlich richtig zu verstecken. In der Welt von GTA Online bedeutet das: Man investiert in scheinbar harmlose Geschäftsmodelle, die als Fassade dienen, während im Hintergrund das große Geld gewaschen wird.

Im Mittelpunkt steht dabei eine altehrwürdige Autowaschanlage in Strawberry, die als erstes Glied in einer neuen Kette fungiert. Sie wirkt harmlos, fast schon nostalgisch – doch unter der Oberfläche ist sie das Zentrum eines verzweigten Finanzsystems. Einmal in Betrieb genommen, erzeugt sie passives Einkommen und wird zum Schlüssel für die Erweiterung in andere Bereiche.

© Rockstar Games

Smoke on the Water und Higgins Helitours – echte Läden, falsche Bilanzen

Sobald man die Kontrolle über die Autowaschanlage übernommen hat, öffnen sich neue Möglichkeiten: Mit der Cannabis-Apotheke „Smoke on the Water“ und dem Helikopterdienst „Higgins Helitours“ erweitert man sein legales Portfolio. Diese Läden dienen dabei nicht nur zur Tarnung, sondern sind tatsächlich an Missionsstrukturen und Einnahmesysteme gekoppelt – clever eingebunden in bestehende Inhalte wie Hanfplantagen oder Luftfracht.

Doch je größer das Netzwerk wird, desto mehr steigt das Risiko. Rockstar zwingt den Spieler diesmal nicht nur zum Ausbau, sondern auch zur Verwaltung der legalen Seite. Wer seine Firmen nicht regelmäßig „sichtbar“ leitet – etwa durch Kundeninteraktionen oder scheinbare Betriebsführung –, riskiert, von den Behörden entdeckt zu werden. Es geht darum, aktiv in die Rolle eines seriösen Geschäftsmannes zu schlüpfen, der eigentlich ein Verbrecher ist – und das fühlt sich in GTA Online frischer an als so mancher neue Überfall.

Madrazo als Mentor – kriminelles Consulting in Reinform

Zur Seite steht dem Spieler dabei niemand Geringeres als Martin Madrazo, der aus der Storyline bekannte Kartellboss. Er bringt neue Berater ins Spiel, mit deren Hilfe man kreative Buchhaltung betreiben, neue Geschäftsstrategien entwickeln und Einkommensquellen verschleiern kann. Das alles wirkt erzählerisch eingebettet, nicht wie eine reine Mechanik – und verleiht dem Update fast schon ein bisschen „Mafia meets Steuerberatung“-Charme.

Neue Fahrzeuge für Gangster, Cops und Sammler

Natürlich bringt das Update auch neue Fahrzeuge mit – denn was wäre GTA ohne neuen Stoff für die Garage? Besonders im Fokus stehen der Karin Everon RS, ein sportlich-aggressiver SUV, der Declasse Tampa GT, ein modernes Muscle-Car mit Oldschool-Flair, und der elegante Woodlander, der sich besonders Offroad-Fans anbietet.

Für Freunde der Gegenseite gibt es das neue Western-Polizeimotorrad, das nicht nur mit sirenengeeigneter Optik punktet, sondern auch mit einem neuen Outfit namens „Highway Patrol (Sommer)“ kombiniert werden kann – perfekt für Rollenspiel-Fans und Ordnungshüter im Chaos von Los Santos.

Und natürlich wird auch das High-End-Publikum bedient: Der Överflöd Suzume, ein Supersportwagen mit Cyberpunk-Ästhetik, steht für GTA+-Mitglieder sogar vorab zur Verfügung. Mit Perleffektlackierung und Unterbodenbeleuchtung ist er nicht nur schnell, sondern ein echter Hingucker.

© Rockstar Games

Gameplay-Verbesserungen, die wirklich etwas verändern

Neben all den neuen Inhalten bringt „Money Fronts“ auch einige dringend gewünschte Gameplay-Anpassungen, die das Leben in Los Santos erleichtern. So lassen sich jetzt Zwischensequenzen bei Missionswiederholungen überspringen – ein lang ersehnter Komfort für Spieler, die regelmäßig denselben Auftrag mehrfach durchlaufen.

Darüber hinaus wurde der Lenkraketen-Störsender auf 50 Fahrzeuge erweitert, was die Sicherheit beim Cruisen und Verkaufen erhöht. Auch das Arena-System bekommt mehr Aufmerksamkeit, denn alle Quellen für Arenapunkte wurden verdoppelt – was neue Motivation bringt, sich wieder in die Deathmatches und Wettkämpfe zu stürzen.

Ebenfalls erfreulich: Der oft kritisierte Boxville-Lieferwagen wurde aus Biker-Verkaufsmissionen entfernt, und der globale Signaltimer für Verkaufsmissionen in öffentlichen Sitzungen wurde entschärft – eine echte Qualitätsverbesserung für Händler unter Druck.

GTA+ mit neuen Privilegien – Suzume, Casino und mehr

Für Mitglieder von GTA+ hält Rockstar wieder einige Boni bereit: Neben dem frühzeitigen Zugriff auf den Överflöd Suzume dürfen Mitglieder zweimal täglich am Glücksrad im Diamond Casino drehen und erhalten Zugriff auf weitere Vorteile, die in den kommenden Wochen angekündigt werden sollen.

GTA Online wird komplexer – und besser

„Money Fronts“ ist mehr als ein reines Content-Update. Es ist eine konsequente Weiterentwicklung des wirtschaftlichen Spiels innerhalb von GTA Online – und es macht den Übergang von krimineller Handlung zu wirtschaftlicher Strategie fließend. Die Einbindung legaler Fassaden, die Pflicht zur Rolle des Geschäftsführers, das neue Level an Organisation: All das hebt das Spiel auf eine Ebene, die für erfahrene Spieler endlich wieder neue Tiefe, taktische Vielfalt und Rollenspielmöglichkeiten bietet.

Rockstar zeigt mit diesem Update, dass GTA Online auch über zehn Jahre nach Release nicht an Innovationskraft verliert – sondern sich im Gegenteil zu einem digitalen Wirtschaftssandkasten mit Underworld-Feeling entwickelt. Wer das Beste aus beiden Welten sucht – Chaos und Kontrolle, Gewalt und Kalkül –, findet ab dem 17. Juni 2025 in „Money Fronts“ die perfekte Bühne.