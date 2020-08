GTA Online: Geheime UFO-Mission in Daten entdeckt

GTA 5 mit GTA Online könnte bald ein neues Update erhalten, das uns auf UFO-Jagd schickt. Dataminer haben einen geheimen Auftrag gefunden, der wohl noch unter Verschluss ist. Was ist dran an der neuen UFO-Mission?

GTA 5 Online mit neuer UFO-Mission

Das vorangegangene Summer Special hat so einige Neuerungen ins Spiel gebracht, doch scheinbar wurden noch nicht alle Details enthüllt. Das Update hat eine neue Geheimmission integriert, die sogar ein großes, beeindruckendes UFO aufzeigt. Teile der Mission beinhalten beispielsweise, dass man ein paar Teile stiehlt, die wohl nicht von dieser Welt sind. Alles in allem eine spannende Angelegenheit. Aber was ist dran?

Noch kann diese Geheimmission niemand starten. Doch das könnte sich wohl eines Tages ändern. Die findigen Dataminer von The Game File Gurus haben sich die Daten jetzt ganz genau angesehen und sie gehackt, um sie zu aktivieren. Sie konnten die Mission mit technischen Hilfsmitteln starten. Das entsprechende Footage seht ihr hier.

Das vorgefundene UFO innerhalb der Mission ähnelt dem UFO-Modell, das sich seit Jahren in den Daten von „GTA 5“ und „GTA Online“ versteckt hält. Es ist lediglich etwas größer. Doch im Grunde ist das grundlegende Modell des Vehikels erst einmal nicht neu.

Warum hat Rockstar diese Mission verbaut? Wichtig ist, dass sie sich laut Aussagen später auf die Suche nach dem Warum machten. Ein UFO wurde in dieser Form verbaut, aber warum taucht es an dieser Stelle jetzt mit dem Update auf? Sie haben laut eigenen Aussagen mehrere Tage gesucht, um auf eine mögliche, geheime „Business Battle“-Mission zu stoßen, die das gigantische UFO-Modell beinhaltet.

Was beinhaltet die Mission? Im neuen Business Battle steigen Spieler in eine bestimmte Militärbasis ein, in Fort Zancudo. Die Mission lautet, spezielle Teile zu stehlen – Teile eines Raumschiffs, wie es scheint. Diese müssen dann im Anschluss zu Omega transportiert werden, der sich für UFOs interessiert.

Wann diese Mission offiziell an den Start gehen könnte, ist bis jetzt noch völlig unbekannt. Aktuell gibt es wohl noch keinen Weg, die Mission zu starten. The Game File Gurus erklärt, dass es sogar sein könnte, dass die Mission niemals offiziell getriggert werden kann. Doch das wird uns schließlich nur Rockstar Games beantworten können.

GTA 5 könnt ihr auf dem PC via Steam, Epic Games Store und den Rockstar Launcher spielen. Außerdem ist das Spiel für die PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One erschienen, während die Next-Gen-Releases für die PS5 und Xbox Series X erwartet werden. Außerdem ist eine Version für Google Stadia im Gespräch.