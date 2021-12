GTA Online: Neue Missionen mit Franklin aus GTA 5 und Dr. Dre jetzt verfügbar

GTA Online ist, auch wenn es Teil von GTA 5 ist, sehr abgekoppelt vom Hauptspiel. Es gab zwar immer wieder Geschichten innerhalb der Online-Welt aber so richtig verknüpft mit der Kampagne waren diese bisher nicht. Das ändert sich jetzt, denn Hauptcharakter Franklin führt zusammen mit Hip-Hop-Legende Dr. Dre jetzt durch Story-Inhalte in GTA Online.

The Contract ist mehr als nur neue Missionen in GTA Online

Unter dem Namen The Contract ist ab sofort der neue Inhalt innerhalb von „GTA Online“ verfügbar. Dazu wurde ein erster Trailer veröffentlicht:

Innerhalb der Geschichte treffen wir wieder auf Franklin, der als Manager einer Agentur arbeitet, die sich um Probleme von Prominenten kümmert. So kommt er in Kontakt mit Dr. Dre, dessen Smartphone gestohlen wurde. Das müssen wir dringend finden, denn darauf sind die neuen Songs des Produzenten. Als weitere Figuren tauchen Lamar Davis und der Hund Chop auf.

Spielerisch erwartet euch sonst das typische „GTA Online“-Korsett. So habt ihr Missionen in denen ihr Fahrzeuge finden, bestimmte Gegner aufspüren und töten müsst sowie vieles mehr. Also wenn die Figuren aus der Kampagne wiederkehren, ist es spielerisch sehr ähnlich zum Rest der Online-Komponente.

Besonderer Twist mit den Songs: Die neuen Tracks auf dem Smartphone des Produzenten sind aber nicht nur da, um eine Story innerhalb von The Contracts zu bieten. Denn das sind die echten, neuen Songs, die jetzt im Rahmen des neuen „GTA Online“-Updates veröffentlicht wurden.

Mit der Veröffentlichung von The Contracts ist klar, dass eine Aussage von Snoop Dogg aus den letzten Wochen doch nichts mit GTA 6 zu tun hat. Denn er sagte, dass Dr. Dre gerade im Studio ist, um neue Musik für GTA aufzunehmen. Alle dachten in dem Moment, dass Snoop Dogg damit GTA 6 meint. Jetzt wissen wir aber, dass es sich dabei nur um neue Musik innerhalb von GTA Online handelt.

Weitere Gerüchte zu dem hoffentlich irgendwann erscheinenden Nachfolger fassen wir für euch in einem Video zusammen: