GTA Online erweitert Fahrzeuge mit Missile Jammer – Jetzt 150 Autos geschützt

Mit dem Winter-Update A Safehouse in the Hills bringt Rockstar Games eine mächtige Erweiterung für die Fahrzeugmodifikation in GTA Online. Ab sofort kannst du bei 50 weiteren Autos das Missile Lock-On Jammer-System installieren, das dich vor feindlichen Zielerfassungen schützt – eine Antwort auf leidige Angriffe von Oppressor Mk II-Fahrern und Kampfjets.

Die neue Modifikation ist seit dem 10. Dezember 2025 verfügbar und ergänzt die bereits bestehenden 100 Fahrzeuge aus den vorherigen Erweiterungen Agents of Sabotage und Money Fronts. Mit dieser dritten Welle wächst die Gesamtzahl kompatibler Fahrzeuge nun auf beachtliche 150 Modelle an.

Wie funktioniert der Missile Lock-On Jammer?

Was bringt dir der Schutz durch den Störsender? Der Missile Lock-On Jammer gehört zur Imani-Tech-Ausrüstung und verhindert, dass Raketen dich anvisieren können. Somit erhältst du ein riesiges Plus an Sicherheit im freien Spiel, besonders wenn aggressive Spieler dich mit explosiver Gewalt konfrontieren.

Doch die Sicherheit hat ihren Preis: Jede Installation kostet satte 400.000 GTA-Dollar. Außerdem brauchst du entweder ein oder ein aktives GTA+-Abo, um über den Vinewood Club Garage Zugang zu den Modifikationen zu erhalten. Beachte zudem, dass nur bestimmte Modelle kompatibel sind.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Alle 50 neuen Fahrzeuge mit Jammer-Support

Welche Fahrzeuge sind neu dazugekommen? Folgende Fahrzeuge kannst du ab sofort mit der Abwehrfunktion ausstatten:

Buckingham Conada

Buckingham Alpha-Z1

Buckingham DH-7 Iron Mule

Buckingham Howard NX-25

Western Cargobob (inkl. Jetsam)

Buckingham Swift Deluxe

Western Dodo

Buckingham Volatus, Maverick, SuperVolito & Carbon-Version

Buckingham Luxor & Luxor Deluxe

Western Besra

Karin Futo

Benefactor Schafter V12 & Schafter V12 (gepanzert)

Pegassi Ignus

Maibatsu Manchez

Nagasaki BF400

Gallivanter Baller LE LWB

Ocelot Ardent

Annis Elegy RH8

Pegassi Vortex

Lampadati Komoda

Übermacht Niobe

Pegassi Pizza Boy

Albany Cavalcade XL

Albany Roosevelt & Roosevelt Valor

Canis Mesa

BF Raptor

Bravado Gauntlet

Canis Bodhi

Coil Brawler

Dewbauchee Massacro & Massacro (Rennversion)

Grotti Cheetah

LCC Hexer

Pegassi Vacca

Mammoth Patriot

Nagasaki Blazer

Vapid Bullet

Vapid FMJ

Vapid Peyote Gasser

Western Bagger

Weeny Issi & Weeny Issi Sport

Übermacht Sentinel

Chronik der Missile Jammer-Fahrzeuge

Wie wurde die Liste über die Updates hinweg erweitert? Die Vorläufer-Updates Agents of Sabotage und Money Fronts führten bereits 100 unterstützte Fahrzeuge ein. Darunter waren Klassiker wie der Zentorno, Infernus, Pfister Comet S2, Pegassi Torero XO oder Übermacht Revolter vertreten.

Durch den neuen Patch wachsen die Möglichkeiten für Fahrzeug-Sicherheit weiter – ein enormer Qualitätssprung in einem Spiel voller explosiver Konfrontationen.

Ein Klassiker kehrt zurück – mit neuen Möglichkeiten

Was bringt das Update noch? Das Winter-Update A Safehouse in the Hills liefert neben der Imani-Tech-Erweiterung auch die von Fans lang ersehnte Möglichkeit, luxuriöse Villen zu kaufen. Außerdem kehrt Michael De Santa aus GTA 5 ins Rampenlicht zurück und führt neue Missionen ein. Mit mehreren neuen Fahrzeugen, Aufträgen und Story-Elementen wächst GTA Online pünktlich zum Jahreswechsel weiter.

Ein technisches Upgrade mit strategischer Wirkung

Lohnt sich der Jammer für dich? Wer regelmäßig in der freien Lobby unterwegs ist und genug virtuelle Dollars auf dem Konto hat, sollte den Missile Lock-On Jammer bei seinen Fahrzeugen in Erwägung ziehen. Die Chance, gegnerischen Raketen autonom zu entkommen, verschafft nicht nur Sicherheit, sondern verändert taktisch das Spielgefühl in GTA Online.

Wie findest du die Erweiterung für den Missile Jammer? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!