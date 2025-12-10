GTA Online erweitert Fahrzeuge mit Missile Jammer – Jetzt 150 Autos geschützt

Mit dem Winter-Update A Safehouse in the Hills bringt Rockstar Games eine mächtige Erweiterung für die Fahrzeugmodifikation in GTA Online. Ab sofort kannst du bei 50 weiteren Autos das Missile Lock-On Jammer-System installieren, das dich vor feindlichen Zielerfassungen schützt – eine Antwort auf leidige Angriffe von Oppressor Mk II-Fahrern und Kampfjets.
Die neue Modifikation ist seit dem 10. Dezember 2025 verfügbar und ergänzt die bereits bestehenden 100 Fahrzeuge aus den vorherigen Erweiterungen Agents of Sabotage und Money Fronts. Mit dieser dritten Welle wächst die Gesamtzahl kompatibler Fahrzeuge nun auf beachtliche 150 Modelle an.
Wie funktioniert der Missile Lock-On Jammer?
Was bringt dir der Schutz durch den Störsender? Der Missile Lock-On Jammer gehört zur Imani-Tech-Ausrüstung und verhindert, dass Raketen dich anvisieren können. Somit erhältst du ein riesiges Plus an Sicherheit im freien Spiel, besonders wenn aggressive Spieler dich mit explosiver Gewalt konfrontieren.
Doch die Sicherheit hat ihren Preis: Jede Installation kostet satte 400.000 GTA-Dollar. Außerdem brauchst du entweder ein
Alle 50 neuen Fahrzeuge mit Jammer-Support
Welche Fahrzeuge sind neu dazugekommen? Folgende Fahrzeuge kannst du ab sofort mit der Abwehrfunktion ausstatten:
- Buckingham Conada
- Buckingham Alpha-Z1
- Buckingham DH-7 Iron Mule
- Buckingham Howard NX-25
- Western Cargobob (inkl. Jetsam)
- Buckingham Swift Deluxe
- Western Dodo
- Buckingham Volatus, Maverick, SuperVolito & Carbon-Version
- Buckingham Luxor & Luxor Deluxe
- Western Besra
- Karin Futo
- Benefactor Schafter V12 & Schafter V12 (gepanzert)
- Pegassi Ignus
- Maibatsu Manchez
- Nagasaki BF400
- Gallivanter Baller LE LWB
- Ocelot Ardent
- Annis Elegy RH8
- Pegassi Vortex
- Lampadati Komoda
- Übermacht Niobe
- Pegassi Pizza Boy
- Albany Cavalcade XL
- Albany Roosevelt & Roosevelt Valor
- Canis Mesa
- BF Raptor
- Bravado Gauntlet
- Canis Bodhi
- Coil Brawler
- Dewbauchee Massacro & Massacro (Rennversion)
- Grotti Cheetah
- LCC Hexer
- Pegassi Vacca
- Mammoth Patriot
- Nagasaki Blazer
- Vapid Bullet
- Vapid FMJ
- Vapid Peyote Gasser
- Western Bagger
- Weeny Issi & Weeny Issi Sport
- Übermacht Sentinel
Chronik der Missile Jammer-Fahrzeuge
Wie wurde die Liste über die Updates hinweg erweitert? Die Vorläufer-Updates Agents of Sabotage und Money Fronts führten bereits 100 unterstützte Fahrzeuge ein. Darunter waren Klassiker wie der Zentorno, Infernus, Pfister Comet S2, Pegassi Torero XO oder Übermacht Revolter vertreten.
Durch den neuen Patch wachsen die Möglichkeiten für Fahrzeug-Sicherheit weiter – ein enormer Qualitätssprung in einem Spiel voller explosiver Konfrontationen.
Ein Klassiker kehrt zurück – mit neuen Möglichkeiten
Was bringt das Update noch? Das Winter-Update A Safehouse in the Hills liefert neben der Imani-Tech-Erweiterung auch die von Fans lang ersehnte Möglichkeit, luxuriöse Villen zu kaufen. Außerdem kehrt Michael De Santa aus GTA 5 ins Rampenlicht zurück und führt neue Missionen ein. Mit mehreren neuen Fahrzeugen, Aufträgen und Story-Elementen wächst GTA Online pünktlich zum Jahreswechsel weiter.
Ein technisches Upgrade mit strategischer Wirkung
Lohnt sich der Jammer für dich? Wer regelmäßig in der freien Lobby unterwegs ist und genug virtuelle Dollars auf dem Konto hat, sollte den Missile Lock-On Jammer bei seinen Fahrzeugen in Erwägung ziehen. Die Chance, gegnerischen Raketen autonom zu entkommen, verschafft nicht nur Sicherheit, sondern verändert taktisch das Spielgefühl in GTA Online.
Wie findest du die Erweiterung für den Missile Jammer? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!