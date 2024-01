GTA Online: Das ist der SUV Albany Cavalcade XL für 1,6 Mio. Dollar

Im Rahmen des Chop Shop Updates (1.68), das Entwickler Rockstar Games am 12. Dezember 2023 für GTA Online veröffentlicht hat und das 12 neue Fahrzeuge mit sich brachte, folgen in den kommenden via Drip Feed weitere Fahrzeuge, wie beispielshalber der luxuriöse SUV Albany Cavalcade XL.

Wie ihr in GTA Online die Polizeifahrzeuge freischaltet, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Außerdem gibt es mit dem Schrottplatz eine neue Immobilie, die Abschleppmissionen und insgesamt fünf Mini-Heist freischaltet. Wie viel Geld ihr mit dem Schrotthandel verdienen könnt, erfahrt ihr hier.

Das ist der SUV Albany Cavalcade XL

Seit dem 11. Januar 2024 könnt ihr in GTA Online bei dem Händler Southern San Andreas Super Autos, den SUV Albany Cavalcade XL erwerben. Ihr könnt den Cavalcade XL in jeder Garage, die sich in eurem Besitzt befindet, als persönliches Auto unterbringen.

„War der Cavalcade nicht bereits XL, fragen Sie? Passten nicht bereits mehr als genug Stripperinnen hinten rein? Muss er wirklich zwei Behindertenparkplätze belegen? Tja, sehen Sie es mal so: Weniger ist nicht mehr. Mehr ist nicht mehr. Noch mehr ist mehr. Das ist die gute alte Albany-Art.“

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $1.665.000

$1.665.000 Verkaufspreis : $999.000 ($1.130.250, wenn vollständig aufgerüstet)

: $999.000 ($1.130.250, wenn vollständig aufgerüstet) Höchstgeschwindigkeit – Game Files: 75,81 mph (122 km/h)

Der Albany Cavalcade XL basiert auf dem 2023er Cadillac Escalade V, also der Sportvariante.

Möchtet ihr noch mehr über den Albany Cavalcade XL erfahren, legen wir euch das folgende Video ans Herz, in dem wir das Fahrzeug tunen sowie testen.

