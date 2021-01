GTA Online Cayo Perico Heist: Wie spiele ich im Hard Mode & was ist die Elite Challenge? (Guide)

In GTA Online könnt ihr verschiedene Heists absolvieren, bei denen es sich um besonders schwierige und komplexe Missionen handelt, die mit mehreren Spielern angegangen werden können. Im Vorfeld stehen meist einige Vorbereitungsmissionen an, bei denen ihr benötigte Ausrüstung für das spätere Finale erbeuten müsst.

Der Cayo Perico Heist dürfte für viele Spieler, gerade zu Beginn, eine recht große Herausforderung darstellen. Wer den Raubüberfall aber bereits erfolgreich abgeschlossen habt, der dürfte sich nach einer neuen Herausforderung sehnen. Genau aus diesem Grund gibt es den Hard Mode sowie die Elite Challenge. Was sich dahinter genau verbirgt, erklären wir euch im Folgenden.

Wie kann ich den Cayo Perico Heist im Hard Mode spielen?

Wie kann ich den Schwierigkeitsgrad ändern? Wenn ihr den Cayo Perico Heist einmal erfolgreich absolviert habt, ändern sich die Rahmenbedingungen des Raubüberfalls ein klein wenig. So kostet beispielsweise jeder weitere Durchgang ab sofort $25.000. Möchtet ihr den Heist gleich mehrfach spielen, könnt ihr diesen beim zweiten Durchgang im Hard Mode, also auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, probieren. Das geht allerdings nur dann, wenn ihr innerhalb von 48 Minuten (Echtzeit) nach dem Heist am Planungsbildschirm die $25.000 bezahlt, um einen neuen Raubüberfall zu beginnen. In diesem Fall startet das neue Finale automatisch im Hard Mode.

Hinweis: Viele Spiele berichten derzeit davon, dass sie dennoch nicht in den Hard Mode wechseln. Möglicherweise handelt es sich hierbei noch um einen Fehler.

Aus was besteht die Elite Challenge?

Reicht euch die Herausforderung im Hard Mode noch nicht oder ihr seid bereits ein erfahrener Spieler, dann könnte euch die Elite Challenge interessieren, die mit $100.000 im Hard Mode doppelt so hoch ausfällt.

Welche Kriterien gibt es, um die Elite Challenge zu schaffen? Um diese Herausforderung zu meistern, müsst ihr den Heist im Hard Mode in unter 15 Minuten absolvieren, dürft dabei kein einziges Mal sterben und eure Tasche muss komplett mit Beute gefüllt sein.

Heist in unter 15 Minuten beenden

Hacks dürfen nicht fehlschlagen

Beutetaschen müssen zu 100 Prozent gefüllt sein

Kein Teammitglied darf während des Heists sterben

Ihr dürft nicht entdeckt werden (nutzt ausschließlich Kosatka, RO-00 Alkonost oder Annihilator Stealth, um auf die Insel zu gelangen)

Hinweis: Ihr könnt den Heist dabei natürlich entweder allein oder im Team mit anderen spielen.

