GTA Online – Black Friday: Spare bis zu 70% und verdiene 5x GTA$ in Missionen!

Die neue Event-Woche in GTA Online bringt dir spannende Black Friday Angebote und Gelegenheiten, um ordentlich GTA$ zu verdienen. Vom 27. November bis zum 3. Dezember 2025 gibt es zahlreiche Rabatte und Boni, die du nicht verpassen solltest.

Highlights der Event-Woche

Welche kostenlosen Belohnungen erwarten dich? Logge dich in dieser Woche in GTA Online ein und erhalte den Pluck Me Pullover als kostenloses Geschenk. Zudem bietet Rockstar neue „New Listing Missions“ an, bei denen du bis zu 4x GTA$ und RP verdienen kannst. Diese Missionen sind eine großartige Möglichkeit, dein Einkommen zu steigern, bevor die neuen Villen in zwei Wochen verfügbar sind.

Zusätzlich wartet das Prix Luxury Real Estate VIP Programm auf dich. Erreiche bis zum 7. Dezember den Gold-Status, um wichtige Belohnungen für das kommende Update zu sichern. Zu den Belohnungen gehören 2.000.000 GTA$ Rabatt auf alle Prix Luxusimmobilien, ein Bonus von 1.000.000 GTA$ und ein neuer Rockstar Games Varsity Crew Neck Pullover.

VIP-Programm und Belohnungen

Wie nimmst du am VIP-Programm teil? Durch einfaches Einloggen in GTA Online vor dem 7. Dezember erhältst du verschiedene exklusive Items. Innerhalb von 72 Stunden nach deinem Login erhältst du:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Übermacht Revolter mit Sessanta Nove Monogram Lackierung

Santo Capra Cap

Schwarzes Santo Capra Ornate T-Shirt

Schwarzes Santo Capra Ornate Mini-Kleid (nur für Damen)

Schwarze Santo Capra Coin Pool Sliders

Darüber hinaus bietet die Woche doppelte Belohnungen für das FIB Priority File, das diese Woche die „The Fine Art File“ ist.

Rabatte und Sonderangebote

Welche Rabatte gibt es in dieser Woche? Es gibt eine Vielzahl von Rabatten, die bis zu 70% betragen können. Dazu gehören:

70% Rabatt auf den Mammoth Avenger inklusive Upgrades und Modifikationen

50% Rabatt auf Nachtclubs, Hangars und High-End Apartments

40% Rabatt auf Galaxy Super Yachten und viele Luxusfahrzeuge wie den Annis ZR350 und Pegassi Ignus

30% Rabatt auf Fahrzeuge wie den Benefactor LM87 und Übermacht Niobe

Fahrzeuge und Herausforderungen

Welche Fahrzeuge sind diese Woche im Fokus? Im Casino kannst du beim Glücksrad den Annis S80RR gewinnen, der normalerweise 2.575.000 GTA$ kostet. Die Premium Testfahrt bietet dir den Bravado Buffalo EVX für PS5, Xbox Series X/S und PC Spieler.

Die Teststreckenfahrzeuge sind der Karin 190z, Lampadati Michelli GT und Ocelot Lynx. In der Luxusautos-Händlerei in Rockford Hills stehen der Bravado Banshee GTS und der Übermacht Revolter bereit.

Boni und Herausforderungen

Welche Boni kannst du erwarten? Du verdienst 5x GTA$ und RP bei „A Superyacht Life“ Missionen, 4x auf FIB Priority File und 2x auf „New Listings Missions“ (4x für GTA+ Mitglieder). Diese Woche gibt es zudem doppelte Belohnungen auf Schiffswracks und die Featured Series: Deadline.

Schließe drei „A Superyacht Life“-Missionen ab, um den Vibrant Check Smoking Jacket und 100.000 GTA$ zu erhalten.

Freust du dich auf die neuen Inhalte und Rabatte in GTA Online? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren mit!