GTA 6 vor Call of Duty – So will Rockstar die Verkaufscharts stürmen

Es sieht so aus, als ob Grand Theft Auto VI das einzige Spiel sein könnte, das Call of Duty von der Spitze der Verkaufscharts verdrängen kann. Seit Jahren dominiert Call of Duty die Branche, trotz vieler negativer Stimmen. Jedes Jahr werden dennoch Millionen von Exemplaren verkauft, angetrieben durch geschickte Marketingkampagnen. Call of Duty wird nicht nur im Herbst erwartet, sondern wird auch durch große Marken in Getränken, Snacks und während großen TV-Events beworben. Nur wenige Titel können da mithalten – Grand Theft Auto ist einer davon.

Warum könnte GTA 6 Call of Duty übertreffen?

Welche Faktoren machen GTA 6 zu einem potenziellen Verkaufsschlager? Grand Theft Auto VI, das am 26. Mai 2026 erscheinen soll, wird als sicherer Kandidat für das meistverkaufte Spiel des nächsten Jahres gehandelt. Rockstar Games hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit Titeln wie Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2, die es geschafft haben, Call of Duty von der Spitze der Verkaufscharts zu verdrängen. Die Veröffentlichung von GTA 6 im Mai gibt Rockstar einen erheblichen Vorsprung, da Call of Duty traditionell erst im Oktober oder November veröffentlicht wird.

Die Call of Duty-Reihe hat seit ihrer Einführung im Jahr 2003 über 500 Millionen Exemplare verkauft und ist damit eine der erfolgreichsten Videospielserien aller Zeiten. Dennoch hat GTA V allein bis August 2025 über 215 Millionen Exemplare verkauft, was fast der Hälfte der gesamten Call of Duty-Verkäufe entspricht.

Die Rolle von Xbox Game Pass

Wie beeinflusst Xbox Game Pass die Verkaufszahlen von Call of Duty? Ein weiterer Aspekt, der Call of Dutys Verkaufserfolg im nächsten Jahr beeinträchtigen könnte, ist die Integration in den Xbox Game Pass. Microsoft, das Activision für fast 70 Milliarden Euro übernommen hat, bietet alle seine First-Party-Spiele, einschließlich Call of Duty, ab dem ersten Tag ohne zusätzliche Kosten im Game Pass an. Dies bedeutet, dass viele Xbox-Spieler das Spiel spielen können, ohne es tatsächlich zu kaufen, was die Verkaufszahlen erheblich schmälert.

Dadurch wird Grand Theft Auto VI noch attraktiver, da es nicht Teil eines solchen Abonnementdienstes ist und Spieler das Spiel kaufen müssen, um es zu besitzen.

Die Zukunft von Grand Theft Auto VI

Was macht GTA 6 zu einem so hoch erwarteten Titel? Grand Theft Auto VI spielt im fiktiven US-Bundesstaat Leonida, inspiriert von Florida, und bietet eine offene Welt, die vor allem die von Miami inspirierte Stadt Vice City umfasst. Die Geschichte folgt einem kriminellen Paar, Jason Duval und Lucia Caminos, die in eine Verschwörung verwickelt werden. Die Erwartungen an das Spiel sind enorm, vor allem nach der Veröffentlichung des zweiten Trailers, der einen Rekord für die meisten Ansichten innerhalb von 24 Stunden aufgestellt hat.

Rockstar Games hat bekannt gegeben, dass die Entwicklung gut voranschreitet und keine größeren Verzögerungen zu erwarten sind. Die Investitionen in Zeit, Geld und Ressourcen für GTA 6 übersteigen alles, was bisher für ein Spiel der Serie aufgewendet wurde.

Fazit

Die Gaming-Welt wartet gespannt auf die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI im Jahr 2026. Mit der beeindruckenden Erfolgsbilanz von Rockstar Games und den einzigartigen Eigenschaften von GTA 6 stehen die Chancen gut, dass es der erste Titel seit Jahren sein könnte, der Call of Duty vom Thron stößt. Der Unterschied in der Veröffentlichungsstrategie und die Auswirkungen von Xbox Game Pass könnten den entscheidenden Vorteil für Rockstar bringen. Was denkst du? Kann GTA 6 Call of Duty wirklich übertreffen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!