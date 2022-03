Gran Turismo 7: Komplette Trophäenliste – So kommt ihr an Platin

Gran Turismo 7 erscheint am 4. März für PS4 und PS5. Vorab zeigen wir euch die komplette Trophäenliste und was ihr tun müsst, um die begehrte Platin abzugreifen. Einige davon sind eher Geduldsfragen, bei anderen müsst ihr an euren Fähigkeiten arbeiten.

Gran Turismo 7: Wie schwer ist die Platin?

Wie so häufig werdet ihr viele Trophäen quasi im Vorbeifahren erledigen. Bei anderen müsst ihr dagegen einen langen Atem beweisen. Mehrere Trophäen sind nämlich an eine gewisse, insgesamt zurückgelegte Distanz gekoppelt. Dazu wird hier auch noch zwischen Single– und Multiplayer unterschieden. Um Platin zu bekommen, müsst ihr also auch eine gewisse Zeit lang online spielen.

Um alle für die Trophäen erforderlichen Fahrzeuge zu kaufen, werdet ihr erstmal jede Menge Credits verdienen müssen. Das sollte aber nicht unbedingt länger dauern als das Abfahren der Kilometer. Geduld alleine reicht aber leider auch nicht.

Die Lizenzen sind schon seit jeher ein fester Bestandteil von Gran Turismo, sie allesamt mit der Goldmedaille abzuschließen erfordert echte Fahrkünste. Für die Circuit Experience müsst ihr darüber hinaus mehrere Strecken quasi komplett auswendig lernen.

„Gran Turismo 7“wird also eher nicht auf den Einkaufszetteln von Trophäenjägern landen. Die begehrte Trophäe stellt dafür aber eine echte Auszeichnung für alle da, die sie sich verdienen.

Insgesamt gibt es 47 Bronze-Trophäen, 4 Silber-Trophäen und je eine Gold- und Platin-Trophäe. Hier die komplette Liste:

Alle 47 Bronze-Trophäen in Gran Turismo 7

10 Mal einen Turbo oder Kompressor gekauft

Kaufe und rüste Tuningteile auf

Hat Rennen auf 10 verschiedenen Strecken gewonnen

Mit einem Vorsprung von 10 Sekunden oder mehr in einem Rennen von mindestens zwei Runden gewonnen

Ein Rennen mit einem Vorsprung von 0,5 Sekunden oder weniger gewonnen

Fünf Strecken (alle Sektoren) in Rundkurs-Erfahrung absolviert

Beendet ein Rennen ohne Kollisionen auf der Strecke

Du bist mit anderen Spielern online gefahren und hast die gleiche Strecke zurückgelegt wie der erste Nonstop-Transatlantikflug: 5.810 km (3.610 Meilen)

Gewinnen Sie 10 Rennen auf unbefestigten Strecken.

Fahre eine Runde auf der Tsukuba-Rennstrecke in weniger als einer Minute

Die Länge eines kompletten 24-Stunden-Rennens von Le Mans gefahren: 2.209,538 km (1.372,942 Meilen)

Fuhr die Länge des Angeles Crest Highway (USA) – 66 Meilen (106km)

Entlang der Route 66 (US) gefahren: 2.451 Meilen (3.945km)

Mache einen Boxenstopp während eines Rennens, bei dem es um den Benzinverbrauch geht, und fülle deinen Tank auf.

10 Mal das gleiche Auto gekauft

Ein Formel-Auto gefahren

Alle Lizenzen erworben

Kaufe einen Pickup-Truck

50 Rennen im Sport-Modus beendet

Erreiche eine Geschwindigkeit von 200mph (322km/h)

Ein Elektroauto gekauft

Kaufe ein Auto bei einem Legend Cars-Händler

Startet das erste Menü

Aerodynamische Teile gekauft und eingebaut

Ein Audi R18 TDI (Audi Sport Team Joest) wurde auf dem Circuit de la Sarthe fotografiert

Habe ein Scapes-Foto von einem BMW Gr.3 auf dem Nürburgring gemacht

Speichere 50 Autos in deiner Garage

In einer Runde fünf oder mehr Positionen nach vorne gefahren

Mache einen Boxenstopp während eines Rennens und wechsle die Reifen

Beende ein Rennen ohne jegliche Unterstützung

100 Autos in deiner Garage gelagert

Zehnmal auf dem Podium gelandet

Erwirb deine Regen-Lizenz

Fahre 500 Meilen (804,672 km) auf ovalen Strecken

Ist in einem Rennen mit hohem Benzinverbrauch der Sprit ausgegangen.

Hat ein Safety Car gekauft

Hat 10.000 Punkte in Drift Trials verdient

Hat 100 Fotos in Scapes oder Race Photos gemacht

Erreichte eine Geschwindigkeit von 500km/h (311mph)

Beende ein Rennen im Sportmodus.

10 Mal ein Auto gewaschen

Das erste Autosammelmenü abgeschlossen

Beende eine Strecke (alle Sektoren) in Circuit Experience

An 100 Zeitfahren teilgenommen

Erhöht die Karosseriesteifigkeit eines Autos um das 10-fache

Montiere eine breite Karosserie

Kaufe 10 Sätze Räder

Alle 4 Silber-Trophäen in Gran Turismo 7

15 Strecken (alle Sektoren) in Circuit Experience absolviert

Du bist mit anderen Spielern online gefahren und hast die gleiche Strecke wie das gesamte deutsche Autobahnnetz zurückgelegt: 13.191 km (8.197 Meilen)

Eine Geschwindigkeit von 600km/h (373mph) erreicht

Erwerben Sie drei legendäre Rennwagen, die einst dazu bestimmt waren, 24-Stunden-Rennen zu gewinnen

Die Gold-Trophäe für echte Rennfahrer

Erreiche Gold in allen Lizenzen

Zum Schluss: Platin

Alle anderen Trophäen sammeln

© SIE/Polyphony Digital