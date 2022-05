In den letzten Wochen häuften sich die Gerüchte, dass Google eine hauseigene Smartwatch in den Handel bringen möchte. Mit der Ankündigung der Pixel Watch hat der Suchmaschinengigant dieses nun bestätigt. Allerdings müssen sich Google-Fans noch etwas gedulden, bis die eher zurückhaltend designte Smartwatch an den Start gehen wird.

Pixel Watch ist keine große Überraschung

So wirklich groß war der Aha-Effekt nicht, als Google seine erste eigene Smartwatch vorstellte. Schließlich gab es schon im Vorhinein Leaks zum Pixel-Wearable.

Der Tech-Konzern setzt auf ein klassisch rundes Design und setzt sich damit deutlich von dem wohl größten Konkurrenten, der Apple Watch, ab. Bei der Bedienung scheinen sie sich wiederum zu gleichen. So gibt es auch hier eine drehbare Krone, mit der man sich durch das Menü manövrieren kann. Ergänzt wird diese durch einen zusätzlichen Button.

Google announces the Pixel Watch at I/O: https://t.co/U13qaJvnFq pic.twitter.com/2H7TYiFJlh — The Verge (@verge) May 11, 2022

Google betont die nachhaltigen Materialien seiner Pixel Watch. So besteht das Gehäuse wohl aus recyceltem Edelstahl. Die Armbänder sollen austauschbar sein.

In Sachen Software dürfen wir uns wohl auf Wear OS 3 freuen. Google möchte das Betriebssystem auf Android-Basis mit einer maßgeschneiderten Benutzeroberfläche versehen, was für bessere Navigation und mehr Übersicht sorgen soll. So soll man die Mobilfunkversion auch als Smartphoneersatz nutzen können.

Fitbit-Integration für Sportfreunde

Neben den wichtigsten Android-Apps soll die Pixel Watch auch eine umfangreiche Integration von Fitbit bieten. Das Unternehmen, welches insbesondere für sportliche Wearables bekannt ist, soll Features wie beispielsweise die Überwachung von Puls, Schlaf und Aktivitäten bieten. Hier hat sich der Kauf von Fitbit mit einem Preis in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar für Google offenbar gelohnt.

Das runde Design unterscheidet sich deutlich von der Apple Watch ©Google

Google kann nämlich nicht nur auf der technischen Vorarbeit von Fitbit aufbauen. Obendrein können sich ehemalige Fitbit-User dank der Integration, bequem mit Ihren Nutzerdaten anmelden. Google übernimmt also kurzerhand den gesamten Kundenstamm – ein gigantisches Potenzial. Auf der offiziellen Webseite kann man sich schon einen ersten Eindruck verschaffen.

Preis und Verfügbarkeit

Für Besitzer eines Android-Phones klingt die Pixel Watch möglicherweise nach einem No-Brainer. Allerdings sollten wir hier nicht allzu schnell urteilen. Da Google uns nämlich noch einige Details schuldig bleibt, wissen wir nicht, ob die Smartwatch tatsächlich so gut wird, wie der Suchmaschinengigant derzeit verspricht. Insbesondere zum Preis gab es keinerlei Informationen. Google selbst kategorisiert die Pixel Watch nur als „Premium-Preisprodukt“.

Google betont bei der Vorstellung die praktische Navigation. ©Google

Wahrscheinlich orientiert man sich hier preislich an der Apple Watch. Apropos Apple – zu iOS-Produkten soll die Pixel Watch nicht kompatibel sein. Es gibt noch viele Fragezeichen, aber Googles hauseigene Smartwatch sieht richtig spannend aus. Spätestens im Herbst 2022 werden wir schlauer sein. Dann möchte Google seine smarte Uhr nämlich gemeinsam mit dem neuen Pixel 7 in den Handel bringen.