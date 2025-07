Godzilla vs. Thor – Marvels episches Duell als moderner Mythos

Marvel hat mit dem neuesten Comic „Godzilla vs. Thor“ einen echten Volltreffer gelandet. Diese One-Shots von Marvel, die mit Godzilla und verschiedenen Helden oder Teams interagieren, bieten zwar spannende Kämpfe, gehen jedoch selten in die Tiefe. Doch Jason Aaron und Aaron Kuder heben dieses spezielle Comic auf ein völlig neues Niveau. Sie verleihen der Geschichte eine mythologische Erzählweise, die sich anfühlt, als käme sie direkt aus der Antike. Godzilla zeigt sich noch nie so böse, und Thor erscheint heroischer denn je.

Ein epischer Kampf zwischen Göttern

Was macht die Geschichte von Godzilla vs. Thor so besonders? Aaron beschreibt das Aufeinandertreffen von Godzilla und Thor als eine Geschichte zweier Götter, ein klassisches Motiv, bei dem eine unaufhaltsame Kraft auf ein unbewegliches Objekt trifft. Kuders Zeichnungen sind die besten, die man in Marvels jüngsten Godzilla-Comics gesehen hat, mit seiner charakteristischen Liebe zum Detail. Beide Hauptcharaktere sehen fantastisch aus, und Thors Donner wirkt episch. Die Farben von Jesus Aburtov lassen alles lebendig wirken, besonders Thors Blitze, die förmlich aus den Seiten springen.

Dieser Comic ist im Wesentlichen ein gewaltiges Gefecht zwischen dem Gott der Götter und dem König der Monster. Doch wenn sie so beeindruckend dargestellt werden, hebt das den Comic zu einem der besten von Marvel.

Godzilla vs. Thor: Eine legendäre Fortsetzung

Wie setzt Aaron die Geschichte von Godzilla fort? Aaron etabliert seine Godzilla-Referenzen, indem er den Comic als Fortsetzung eines der besten Godzilla-Filme von Toho gestaltet: Godzilla, Mothra und King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack aus dem Jahr 2001. In diesem Film zeigt sich Godzilla besonders bösartig, getrieben von den Seelen gefallener japanischer Soldaten. Aaron nutzt diese Darstellung, um Godzilla furchteinflößender zu machen. Während frühere Marvel-Comics nicht spezifizierten, gegen welche Godzilla-Version die Helden antreten, hat Aaron bewusst die 2001er-Version gewählt, die eine unaufhaltsame böse Kraft darstellt.

Die Handlung des Films wurde weitergeführt, indem Godzilla von der mysteriösen Organisation „The Hand“ wiederbelebt wird. Für alle, die den Film nicht gesehen haben, mag der Kontext fehlen, doch die Hintergrundgeschichte verstärkt Godzillas Legende. Thor kommt nach Tokio, um gegen Godzilla zu kämpfen, und trickst ihn aus, indem er ihn in verschiedene Welten teleportiert. Diese Taktik dient nur als Prolog für den größeren Kampf um die Zerstörung von Asgard, bei dem Godzilla mit einem Stück des All-Black, der legendären Klinge von Knull und Gorr dem Götterschlächter, aufgerüstet wird.

Ein moderner Mythos

Warum ist das Finale von Godzilla vs. Thor so beeindruckend? Der letzte Kampf zwischen Thor und Godzilla ist eine der majestätischsten Schlachten, die je in einem Marvel-Comic dargestellt wurden. Thors Situation schien nie hoffnungsloser, doch der Held gibt nicht auf. Aarons Erzählung verstärkt den mythologischen Ton des Buches und beschreibt Godzillas Unzerstörbarkeit mit großer Pracht. Gleichzeitig wird Thors unerschütterlicher Wille hervorgehoben, was den Gott des Donners zu einem wahrhaften Gott macht.

Wie bei allen großen Legenden gibt Aaron dem Comic kein wirkliches Ende, jedoch auf eine zufriedenstellende Weise. Er schenkt Thor und Godzilla einen neuen Mythos, der für immer fortbestehen wird, ohne dass einer von ihnen im Leben oder im Tod jemals nachgeben würde. Ein kleiner Nachteil des Comics ist, dass einige Dialoge von Aaron etwas platt wirken. Thor wird hauptsächlich durch die allmächtige Erzählung charakterisiert, was für den Comic funktioniert, ihm aber nicht viel Persönlichkeit verleiht. Auch könnte man argumentieren, dass Aaron Godzilla zu mächtig gemacht hat, doch genau diese Macht lässt Thor wie einen Außenseiter erscheinen, was den finalen Zusammenstoß umso befriedigender macht.

Ein neuer Standard für Comics

Wie setzt Godzilla vs. Thor neue Maßstäbe? Aaron und Kuder präsentieren ein modernes Epos mit zwei der bekanntesten legendären Figuren der heutigen Gesellschaft. Godzilla vs. Thor dient als Vorlage dafür, wie Superhelden und Kaiju in moderne Mythen verwandelt werden können, Geschichten, die wir über Generationen hinweg weitergeben werden.

Wie fandest du Jason Aarons und Aaron Kuders Godzilla vs. Thor? Lass es uns in den Kommentaren wissen!