Godzilla gegen Marvel-Helden – Wer überlebt das epische Crossover?

Godzilla hat sich als wahrer „King of the Monsters“ etabliert, nachdem er in einem epischen Crossover gegen einen mächtigen Gegner aus dem Marvel-Universum angetreten ist. In der limitierten Serie „Godzilla Destroys the Marvel Universe“ treffen wir auf ein Szenario, das Fans von Superhelden und Monsterfilmen gleichermaßen begeistern dürfte. Hier sehen wir, wie Godzilla sich gegen die Helden des Marvel-Universums stellt, darunter die Fantastischen Vier, der Hulk und Thor.

Ein überraschendes Erwachen

Wie kam es zu Godzillas Erwachen? In der ersten Ausgabe der Serie wird enthüllt, dass der Bösewicht Mole Man Godzilla aus seinem Schlaf unter der Erde geweckt hat. Mole Man versucht, eine einzigartige Vibranium-Quelle mit instabilen Molekülen in eine Waffe zu verwandeln, um ein unaufhaltsamer König zu werden. Doch er trifft auf einen viel größeren und mächtigeren König: Godzilla.

Die Fantastischen Vier beginnen, Erschütterungen unter der Stadt zu untersuchen, die auf Godzilla zurückzuführen sein könnten. Doch zu ihrer Überraschung wird nicht Godzilla, sondern ein Celestial geweckt. Mr. Fantastic wusste bereits von der Existenz dieses Celestials, der eigentlich noch Millionen Jahre hätte ruhen sollen. Godzilla wird für das Erwachen des Celestials verantwortlich gemacht und ein epischer Kampf zwischen den beiden beginnt.

Der Kampf der Giganten

Wie verläuft der Kampf zwischen Godzilla und dem Celestial? Godzilla erhebt sich aus dem New Yorker Hafen und beginnt einen gewaltigen Kampf mit dem Celestial, bei dem sie sich heftige Schläge austauschen. Trotz der beeindruckenden Stärke und Unbesiegbarkeit der Celestials, wie vom Erzähler betont, trifft dieser Celestial auf ein grausames Ende.

Der King of Monsters packt den Celestial am Kopf und reißt ihn mit einem gewaltigen Ruck ab. Die Überreste des Celestials stürzen zu Boden, während die Fantastischen Vier fassungslos zusehen. Es ist eine Szene, die selbst Marvels erste Familie überrascht, da sie selten so von einem Ereignis überwältigt werden.

Verstärkung für New York

Wie reagieren die Helden auf die Bedrohung durch Godzilla? Die Fantastischen Vier rufen die Avengers zur Hilfe, um New York City zu verteidigen. Godzilla zeigt erneut seine immense Kraft, indem er Thor mit einem Schwanzschlag tief ins All schleudert. Mr. Fantastic plant, Godzilla in die Negative Zone zu schicken, landet aber stattdessen selbst dort mit Captain America, der Unsichtbaren Frau und dem Ding.

Die erste Ausgabe von „Godzilla Destroys the Marvel Universe“ endet mit der Ankunft weiterer Verstärkung: Spider-Man, Miles Morales, Iron Man, Ghost-Spider, Luke Cage, Daredevil, Iron Fist und Deadpool. Wade Wilson macht einen scherzhaften Vorschlag, dass sie sich entweder die Neuen Avengers oder die Neuen Thunderbolts nennen sollten.

Ein Spektakel für Comic-Fans

Was macht „Godzilla Destroys the Marvel Universe“ so unterhaltsam? Diese Serie bietet eine packende Mischung aus Action und Humor, die sowohl Marvel- als auch Godzilla-Fans begeistern dürfte. Es ist ein „Turn-Off Your Brain“-Comic, der sich hervorragend für ein unterhaltsames Leseerlebnis eignet.

Was denkst du über „Godzilla Destroys the Marvel Universe“? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!