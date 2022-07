God of War Ragnarök erscheint nicht nur als Standard- und Collector’s Edition, sondern auch in der sogenannten Jötnar Edition. Die umfasst neben diversen Extras wie dem Soundtrack auf Vinyl und einem Würfelset sowie diversen Schnitzereien auch eine Nachbildung von Thors Hammer Mjölnir. Dementsprechend heiß begehrt ist die Jötnar Edition von God of War Ragnarök, weshalb sie von Scalpern jetzt schon für 800 Euro angeboten wird.

God of War Ragnarök: Jötnar Edition ist offenbar ein Scalper-Fest

Darum geht’s: Die Jötnar Edition zu God of War Ragnarök richtet sich an beinharte Fans. Sie umfasst einen Schrein, diverse digitale In-Game-Gegenstände, ein Anstecknadel-Set, eine Stoffkarte, einen Ring, ein Würfelset, eine Soundtrack-Schallplatte und eine 40cm große Nachbildung von Thors Hammer Mjölnir. Der Spaß kostet läppische 269,99 Euro.

Noch gar nicht verfügbar: Während ihr die normalen Versionen von „God of War Ragnarök“ und die Collector’s Edition bereits vorbestellen könnt, gibt es die Jötnar Edition noch gar nicht. Zumindest kann sie aktuell noch nicht in Deutschland vorbestellt werden, der Verkauf läuft über die offizielle PlayStation Direct-Seite.

God of War Ragnarök Collector’s Edition & Jötnar Edition vorbestellen, Uhrzeit in Deutschland

Scalper scalpen jetzt schon: Trotz des Umstandes, dass ihr die Jötnar Edition noch gar nicht offiziell kaufen könnt, gibt es sie jetzt schon auf eBay und Co. Dort bieten sie diverse Scalper für horrende Mondpreise an. Bis zu 650 Euro verlangen die Reseller teilweise, anderswo ist sogar von dem dreifachen Preis dessen, was sie normalerweise kostet, die Rede. Wir konnten auf Ebay sogar schon ein Angebot für 800 Euro finden.

Lasst die Finger davon! Wir können nur dringend dazu raten, solche Angebote auf gar keinen Fall wahrzunehmen. Erst recht nicht, wenn es offiziell noch überhaupt keine Möglichkeit gibt, die Jötnar Edition von „God of War Ragnarök“ zu kaufen. Die entsprechenden Angebote sind aktuell also allerhöchstens eine riskante Wette. Abgesehen davon sollten solche Scalper natürlich generell einfach nicht unterstützt werden.

Wann kommt God of War Ragnarök? Es dauert gar nicht mehr allzu lange. Aktuell ist der Release von „God of War Ragnarök“ für den 9. November 2022 angekündigt. Die Jötnar Edition sollte allerdings deutlich früher vorbestellt werden können.

Freut ihr euch drauf? Würdet ihr mehr Geld als den normalen Preis für so eine Sammler-Edition ausgeben?