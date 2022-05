GermanLetsPlay nach tragischer Fehldiagnose: „Darum werde ich YouTube verlassen.“

Einer der bekanntesten deutschen YouTuber hat vor kurzem angekündigt, die Plattform zu verlassen. GermanLetsPlay hat sich neben Größen wie Gronkh, Y-Titty oder Coldmirror zu einem der Urgesteine der deutschen YouTube-Szene hochgearbeitet. Seinen über 3 Millionen Abonnent*innen berichtete er in einem ausführlichen Statement-Video, wie eine tragische Diagnose dazu geführt hat, dass er seinen Kanal auf Eis legen will.

Warnung: In diesem Artikel werden die Themen Krankheit und Tod behandelt, welche belastend und verstörend wirken können.

YouTube-Urgestein will auf unbestimmte Zeit pausieren

Seit mehr als zehn Jahren produziert GLP Videos auf YouTube. Sie sind vor allem von Minecraft geprägt und unterhalten seine über 3 Millionen Zuschauer*innen im regelmäßigen Takt. Das änderte sich aber in letzter Zeit. Knapp zwei Monate gab es kein Lebenszeichen von ihm auf der Plattform, bis GLP sich zuletzt mit seinem Statement-Video an seine Fans wandte und die Situation, sowie seine Beweggründe schilderte, die ihn veranlasst haben, die Plattform zu verlassen.

GermanLetsPlay bekam tödliche Krankheit diagnostiziert

Was seine Follower*innen nicht wussten, war, dass GLP schon seit 2011 schwer krank war. Er bekam damals die Diagnose Colitis Ulcerosa, einer Darmkrankheit, durch welche er regelmäßig Medikamente einnehmen musste. Laut seinen Aussagen konnte er die Medikamente dafür im Jahr 2020 absetzen, denn diese Krankheit verlief glücklicherweise positiv.

Leider wurde fast zeitgleich mit der Darmkrankheit eine permanente Entzündung der Gallengänge festgestellt, die als Begleiterkrankung von Colitis Ulcerosa auftreten kann. Diese Erkrankung kann im Endstadium zu einer Leberzirrhose führen. Studien zufolge sei die Lebenserwartung dabei ohne eine Lebertransplantation bei nur 10 bis 20 Jahren.

Als GLP diese Diagnose bekam, war er 19 Jahre alt und lebte bis vor ein paar Monaten in Ungewissheit. Denn keiner seiner Ärzte*innen konnten ihm sagen, wie weit die Entzündung in all den Jahren fortgeschritten war und ob die Leber schon betroffen ist.

Eine Fehldiagnose mit Folgen

Schock und Erleichterung zugleich: Es stellte sich heraus, dass die 2011 diagnostizierte Krankheit eine Fehldiagnose war. Vor ein paar Monaten bekam GLP die schockierende wie auch erleichternde Nachricht darüber.

Zehn Jahre lang hat er besorgt auf seine Zukunft geblickt. Damit ist zwar Schluss, doch GermanLetsPlay weiß auch, dass er eine Pause braucht. Deshalb erklärte er in seinem Info-Video, betitelt „Darum werde ich YouTube verlassen“, dass er eine Auszeit auf unbestimmte Zeit nehmen wird. Es soll kein endgültiger Abschied werden, doch braucht er Zeit für sich.

Nachfolgend könnt ihr euch das ganze Video mit GermanLetsPlays Statement ansehen. Darin erklärt er im Detail, was passiert ist und liefert gleichzeitig Quellen über das Thema, falls ihr euch selbst darüber informieren wollt.