Flight Simulator 2024 bringt VR2-Unterstützung auf PS5 im Dezember 2025

Microsoft Flight Simulator 2024 wird offiziell am 8. Dezember 2025 auf der PlayStation 5 veröffentlicht. Diese Ankündigung erfolgte im Rahmen des PlayStation State of Play Livestreams am 24. September 2025. Dies markiert einen weiteren Schritt in Microsofts Strategie, exklusive Xbox-Titel auf andere Plattformen zu bringen. Die PS5-Version bietet Spielern die Möglichkeit, das realistische Flugerlebnis von Microsoft Flight Simulator 2024 zu erleben.

Was erwartet dich im Microsoft Flight Simulator 2024?

Welche Neuerungen bringt die PS5-Version mit sich? Die PlayStation 5 Version von Microsoft Flight Simulator 2024 verspricht eine verbesserte Performance und Grafik im Vergleich zur ursprünglichen Veröffentlichung auf Xbox Series X|S und PC. Die Entwickler bei Asobo Studio haben an der Optimierung der Ladezeiten gearbeitet, die bei der Erstveröffentlichung ein Problem darstellten.

Ein Highlight für Technik-Fans ist die angekündigte Unterstützung von PlayStation VR2. Diese Funktion wird es dir ermöglichen, das Fliegen aus einer noch immersiveren Perspektive zu erleben. Vorbestellungen sind bereits möglich, sodass du dir frühzeitig einen Zugang sichern kannst.

Die Geschichte der Microsoft Flight Simulator Serie

Wie hat sich die Serie im Laufe der Jahre entwickelt? Die Microsoft Flight Simulator Reihe hat eine lange und beeindruckende Geschichte, die bis ins Jahr 1982 zurückreicht. Mit über einem Dutzend Veröffentlichungen in den letzten 43 Jahren hat sich die Serie stetig weiterentwickelt. Microsoft Flight Simulator 2024 ist eine Fortsetzung dieser Tradition und bietet die bisher größte Auswahl an Flugzeugen und detaillierten Flughäfen.

Seit der Veröffentlichung von Microsoft Flight Simulator X im Jahr 2006 gab es längere Pausen zwischen den Spielen. Dies unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung und die Bemühungen, den Spielern ein authentisches und beeindruckendes Flugerlebnis zu bieten.

Die Zukunft von Microsoft Flight Simulator auf der PS5

Welche Erwartungen gibt es an die PS5-Veröffentlichung? Mit dem bevorstehenden Start auf der PlayStation 5 wird Microsoft Flight Simulator 2024 einem neuen Publikum zugänglich gemacht. Diese Erweiterung auf eine weitere Plattform könnte dazu beitragen, die Community der virtuellen Piloten weiter zu vergrößern und das Spiel einem breiteren Publikum bekannt zu machen.

Das Interesse an realistischen Flugsimulatoren steigt stetig, und mit der PS5-Veröffentlichung könnte die Serie neue Höhen erreichen. Die Kombination aus fortschrittlicher Grafik, detaillierten Umgebungen und der Möglichkeit, die virtuelle Realität zu erleben, macht das Spiel besonders attraktiv.

Deine Meinung zählt

Was hältst du von der Entscheidung, Microsoft Flight Simulator 2024 auf der PlayStation 5 zu veröffentlichen? Freust du dich auf die VR-Unterstützung? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!