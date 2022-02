Fire Emblem: Three Houses bekommt einen Action-Nachfolger für Nintendo Switch

Fire Emblem konnte sich in den letzten Jahren zu einer sehr beliebten Reihe unter den Strategie-Fans mausern. Mit Three Houses gab es auf der Switch einen Ableger, der jetzt mit einem neuen Fire Emblem Warriors fortgesetzt wird.

Fire Emblem: Three Houses geht weiter, aber als Warriors

Wie Nintendo im Rahmen der neuen Nintendo Direct angekündigt hat, kommt bei Fire Emblem Warriors: Three Hopes der Name nicht von ungefähr. Denn es spielt in der gleichen Welt wie der Strategietitel „Fire Emblem: Three Houses“. Wie actionreich das sein wird, zeigt der erste Trailer:

Worum geht’s: Ihr müsst euch mit Charakteren aus dem Switch-Spiel wie Edelgard, Dimitri und Claude durch die gigantischen Armeen kämpfen. Dafür seid ihr mitten in einem Krieg in dem Land Fodlan, das unter drei Mächten aufgeteilt ist.

Und wie es bei einem Warriors-Spiel nun einmal so ist, ist der Krieg das perfekte Setting für das Gameplay. Denn ihr werdet euch mit euren Charakteren in eben jenen stürzen und kämpft dort dann meist gegen hunderte Gegner gleichzeitig.

Sehr viele Gegner und imposante Angriffe warten auf euch in Fire Emblem Warriors: Three Hopes. ©Nintendo/Koei Tecmo

Bei „Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ wird da nicht so viel an der Formel geschraubt, wie zuletzt bei anderen Ablegern wie Persona 5 Strikers. Ihr müsst auf einem groß angelegten Schlachtfeld bestimmte Punkte einnehmen indem ihr die Gegnermassen und meist einen Anführer dort besiegt.

Das Vorgehen innerhalb der Schlachten ist aber nicht vorgegeben. So bekommt ihr hier eine gewisse strategische Freiheit und müsst selbst entscheiden, was der beste Weg ist, um den Kampf zu gewinnen. Abseits vom Krieg müsst ihr die Verbindung unter den Figuren stärken indem ihr mit ihnen interagiert.

Auch wenn Nintendo das noch nicht bestätigt hat, so beinhaltet die eShop-Seite des Spiels noch ein nettes Detail. Denn das Spiel wird zu zweit spielbar sein. Ob das ebenfalls für die Kampagne gilt und es sich dabei um einen lokalen oder doch nur einen Online-Modus handelt, muss sich noch zeigen.

„Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ erscheint am 24. Juni exklusiv für Nintendo Switch.