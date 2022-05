Final Fantasy 7: Ever Crisis hat zwar immer noch keinen richtigen Releasetermin, aber ein Finanzreport könnte jetzt mehr oder weniger eindeutig verraten haben, wann die Neuauflage für iOS und Android erscheint.

Final Fantasy 7: Ever Crisis erscheint wahrscheinlich innerhalb der nächsten Monate

Was ist das? „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ ist eine Neuauflage und gleichzeitig eine Art Spielesammlung, die exklusiv und kostenlos für iOS und Android erscheint. Sie umfasst die Ereignisse des Originals, kombiniert dieses aber durch neue Elementen und sämtlichen Spin-offs. Auch der Film „Final Fantasy 7: Advent Children“ wird in diesem Remake spielbar gemacht.

Enthalten sind die folgenden Titel:

Final Fantasy VII: The First Soldier

Before Crisis: Final Fantasy VII

Crisis Core: Final Fantasy VII

Final Fantasy VII + erweiterte Inhalte

Final Fantasy VII: Advent Children

Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII

Hier könnt ihr euch einen Teaser-Trailer zu „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ anschauen:

Release bis Ende September? Dank eines neuen Finanzberichts von CyberAgent kennen wir jetzt womöglich schon den groben Release-Zeitraum. Bisher war lediglich bekannt, dass „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ im Jahr 2022 für Smartphones, Tablets und Co. veröffentlicht werden soll. Jetzt scheint festzustehen, dass dies bis Ende September passiert.

Final Fantasy VII: Ever Crisis nicht nur mobile, sondern auch Free-2-Play – warum ist das ein Problem?

Zumindest soll „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ bis Ende des laufenden Finanzjahres von CyberAgent veröffentlicht werden, wie der Präsident Makoto Fujita offenbar bestätigt hat. Das aktuelle Finanzjahr von CyberAgent läuft noch bis September. Was wiederum bedeutet, dass uns der Release von „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ innerhalb der nächsten vier Monate bevorstehen dürfte.

Mit dem normalen Final Fantasy 7-Remake hat die Mobile-Sammlung allerdings nichts zu tun. Bis es soweit ist und wir endlich in den Genuss des zweiten Teils kommen, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Aber immerhin sollen wir darüber auch noch in diesem Jahr Neuigkeiten erfahren.

Was haltet ihr davon? Wartet ihr schon sehnsüchtig auf Final Fantasy 7: Ever Crisis? Schreibt es uns in die Kommentare.