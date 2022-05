Final Fantasy 16 so gut wie fertig, neuer Trailer kommt bald

Final Fantasy 16 befindet sich bei Square Enix in Entwicklung und soll für PS5 und PC erscheinen. Seit der Ankündigung hat es immer wieder kleinere Informations-Häppchen gegeben. So wurden wichtige Charaktere und die Welt vorgestellt. Auf handfeste Neuigkeiten zum Gameplay und dem Releasetermin müssen Fans aber nach wie vor warten.

Nachdem im Oktober bekannt wurde, dass die Hauptstory schon fertiggestellt wurde, befindet sich das ganze Spiel laut dem Producer jetzt in einer sehr weit fortgeschrittenen Phase. Ein neuer Trailer soll darüber hinaus ebenfalls schon fertig sein. Aktuell hält Square Enix diesen aber noch unter Verschluss.

Final Fantasy 16: Neue Phase der Entwicklung

Laut einem Bericht von Polygon befindet sich das Spiel jetzt in der abschließenden Entwicklungsphase. Szenario, Charaktere, Gameplay und Co. sind zu diesem Zeitpunkt normalerweise schon fertig. In dieser Phase geht es darum, jegliche Bugs zu finden und zu entfernen und das Spiel insgesamt zu polishen, also alle Abläufe geschmeidiger zu gestalten.

Diese Informationen stammen dabei direkt von Naoki Yoshida, dem Producer von „Final Fantasy 16“. Bei einem Event zum MMORPG Final Fantasy 14, für das er ebenfalls die Verantwortung trägt, kamen die Gesprächspartner kurz auf das neue Spiel zu sprechen.

Final Fantasy 16 könnte Einflüsse von Ghost of Tsushima erhalten

So soll schon seit längerer Zeit ein neuer Trailer in den Startlöchern stehen. Ursprünglich hatte Square Enix neue Infos für den Frühling versprochen, ein paar Wochen hat das japanische Studio also noch Zeit. Fans der Serie müssen sich demnach nicht mehr lange gedulden.

Wann erscheint Final Fantasy 16?

Dem Bericht zufolge ist eine Veröffentlichung 2022 dennoch eher unwahrscheinlich. Square Enix hat mit Forspoken einen großen Titel für Oktober geplant, weitere Releases sind über das Jahr verteilt.

Es ist davon auszugehen, dass „Final Fantasy 16“ zu einem Zeitpunkt veröffentlicht werden soll, zu dem zumindest intern keine große Konkurrenz erscheint.

Es gibt einen sehr guten Grund, warum wir nichts von Final Fantasy 16 hören

Eventuell müssen wir uns nur noch ein wenige Wochen gedulden, bis Klarheit herrscht. Ob der angekündigte Trailer auch den finalen Releasetermin verraten wird, ist weiterhin unklar.