Final Fantasy 16 könnte Einflüsse von Ghost of Tsushima erhalten

Final Fantasy 16 könnte sich von Ghost of Tsushima inspirieren lassen. Produzent Naoki Yoshida hat das PS4-Exclusive gespielt und hat „viel davon gelernt“.

„Ghost of Tsushima“ ist der letzte große Exklusivtitel, der für die PS4 erschienen ist und begeisterte Kritiker und Spieler weltweit mit einer atemberaubenden Open World und einem ausgereiften und schnellen Kampfsystem. Nun könnte das Samurai-Abenteuer als Inspirationsquelle für eines der am heißesten erwarteten PS5-Titel aus Fernost dienen.

Der Final Fantasy 16-Produzent lässt sich anscheinend von Ghost of Tsushima inspirieren. © Sony Interactive Entertainment

In einem Interview mit 4Gamer verriet Naoki Yoshida einige Details über seine Inspirationsquellen: Von allen Spielen in diesem Jahr hat ihn „Ghost of Tsushima“ am meisten beeindruckt. Er hat eine Menge beim Spielen gelernt und habe versucht zu verstehen, wie und warum Sucker Punch gewisse Dinge umsetze (via Wccftech).

Einige Design-Entscheidungen von „Ghost of Tsushima“ könnten demnach durchaus in die Entwicklung von „Final Fantasy 16“ einfließen.

Neue Infos zu FF16 kommen 2021

Außerdem kündigte Yoshida an, dass im Jahr 2021 neue Details zu „Final Fantasy 16“ geteilt werden sollen. Genaueres hierzu enthüllte der Produzent noch nicht. Die Entwicklung schreite jedoch voran und soll auch im nächsten Jahr noch große Sprünge machen.

„FF16“ wurde letztes Jahr mit einem langen Trailer offiziell angekündigt. Das Rollenspiel erscheint zeitexklusiv für PS5.