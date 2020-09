Square Enix und Sony haben während dem PS5-Showcase am 16. September 2020 den nächsten Haupteintrag in der „Final Fantasy“-Reihe bestätigt. Final Fantasy XVI. Den offiziellen Trailer seht ihr hier:

Was dürfen wir von Final Fantasy XVI erwarten?

Eine aufregende Ankündigung, die sogleich vom Produzenten Naoki Yoshida kommentiert wird. Ihr habt richtig gehört. Yoshida arbeitet demnach gleich an zwei Spielen, „Final Fantasy XIV“ und „Final Fantasy XVI“ – ein echter Tausendsassa!

Wir sehen in den rund 4-minütigen Announcement-Trailer namens „Awakening“ ein Mittelalter-Setting und die Hauptcharaktere. Eine willkommene Abwechslung, nachdem wir in FFXV und FFVII Remake in Settings mit modernen Einflüssen geschickt wurden.

„Das Erbe der Kristalle hat unsere Geschichte lang genug geprägt.“

Neben Cutscenes sehen wir sogar direkt ein paar Kampfszenen. Es ist demnach kein reiner Cinematic-Trailer. Die Kämpfe erinnern ein wenig an den Vorgänger von seiner Intensivität her und dennoch sind Teile im Kampfsystem anders strukturiert. Yoshida beschreibt es als eine Erfahrung, die bislang noch nicht erreicht wurde in Hinsicht auf Story und Gameplay.

© Square Enix

Auffällig und wohl recht tief im Thema verankert, werden die Transformationen von Individuen sein, die sich in Bestia verwandeln. So verwandelt sich ein Junge beispielsweise in den bekannte Phoenix der Reihe. Das Thema oder zumindest die Bestia spiegeln sich im Logo des Spiels wider. Insbesondere der Titel „Erwachen“ bezeichnet dies noch einmal zusätzlich. Ein spannender Ansatz?

Die nächsten Infos folgen dann in 2021. Ein Release-Datum ist zum aktuellen Zeitpunkt noch vollkommen unbekannt. Was sagt ihr zur Ankündigung? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns.