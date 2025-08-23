Fallout Staffel 2 – Wöchentlicher Release ab Dezember 2025 auf Prime Video

Die zweite Staffel der Serie Fallout bringt eine große Veränderung mit sich, die die Fangemeinde spalten könnte. Während einer Präsentation auf der Gamescom im August 2025 enthüllte Prime Video, dass die Serie in ihrer zweiten Staffel einen anderen Veröffentlichungsansatz verfolgen wird. Statt alle Episoden auf einmal bereitzustellen, wird die zweite Staffel wöchentlich veröffentlicht. Die acht Episoden umfassende Staffel wird ab dem 17. Dezember 2025 wöchentlich ausgestrahlt, wobei das Staffelfinale am 4. Februar 2026 geplant ist.

Diese Entscheidung bedeutet, dass du zwischen den Episoden eine längere Wartezeit hast, was einige Fans, die das Binge-Watching-Modell bevorzugen, enttäuschen könnte. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass Prime Video traditionell nicht auf das Binge-Release-Modell setzt, wie es zum Beispiel Netflix tut. Serien wie The Boys und Invincible haben mit einem wöchentlichen Veröffentlichungsplan Erfolg gehabt. Jetzt, da Fallout bereits eine Fangemeinde für die Adaption gewonnen hat, könnte der Wechsel zu einem wöchentlichen Release tatsächlich die klügere Entscheidung von Prime Video sein.

Wie ein wöchentlicher Veröffentlichungsplan Fallout zugutekommen kann

Warum könnte ein wöchentlicher Veröffentlichungsplan vorteilhaft sein? Mit einem wöchentlichen Release kann Prime Video die Aufmerksamkeit auf Fallout und seine zweite Staffel lenken. Diese Veröffentlichungsmethode hat in der Vergangenheit gezeigt, dass eine Serie auf sozialen Medien im Gespräch bleibt, wie es bei Titeln wie The Boys und WandaVision der Fall war. Auch wenn das Warten von acht Wochen, um die Serie abzuschließen, im Gegensatz zu einem Wochenende frustrierend sein kann, gibt es der Serie auch mehr Zeit, an den Episoden zu arbeiten, falls nötig, anstatt alle bis Dezember fertigstellen zu müssen.

Die Produktion der zweiten Staffel von Fallout begann im November 2024 und wurde im Mai 2025 abgeschlossen. Bei einem Binge-Release hätte die Postproduktion nur wenige Monate Zeit gehabt, ihre Arbeit abzuschließen. Zum Vergleich: Die erste Staffel von Fallout wurde von Juli 2022 bis März 2023 gefilmt und erschien etwas mehr als ein Jahr später im April 2024. Die Serie hatte ausreichend Zeit in der Postproduktion und wurde nicht gehetzt, um die Episoden für einen Binge-Release fertigzustellen. Die zweite Staffel hat nicht das gleiche Zeitfenster zwischen dem Ende der Hauptdreharbeiten und ihrer Veröffentlichung.

Freude auf die Rückkehr in das Ödland

Was erwartet dich in der zweiten Staffel von Fallout? Auch mit einem wöchentlichen Veröffentlichungsplan sind die Fans sicherlich gespannt, im Dezember 2025 wieder ins Ödland zurückzukehren und endlich New Vegas, adaptiert aus den Videospielen, zu sehen. Die Serie Fallout zeigt Ella Purnell als Vault-Bewohnerin, die die Oberfläche besucht, zusammen mit Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan und Moises Arias. Die zweite Staffel von Fallout wird Ende des Jahres auf Prime Video debütieren, wobei die erste Episode am 17. Dezember 2025 ausgestrahlt wird.

Der erste Trailer zur zweiten Staffel von Fallout deutet bereits auf die dunkle Geschichte von New Vegas hin und bestätigt das Veröffentlichungsdatum. Was denkst du über den wöchentlichen Veröffentlichungsplan? Schreib deine Meinung in die Kommentare!