Fallout Serie – Staffel 2 startet mit 97 % auf Rotten Tomatoes und wöchentlichem Rythmus

Fallout ist zurück – und das mit einem Paukenschlag. Die zweite Staffel der Amazon-Serie, inspiriert von der gleichnamigen Videospielreihe, startet mit einem fulminanten Rotten-Tomatoes-Score von 97 Prozent bei den professionellen Kritikerstimmen. Damit übertrifft sie sogar die erste Staffel, die mit starken 93 Prozent bereits Maßstäbe setzte.

Seit dem 16. Dezember 2025 ist die erste Episode der neuen Staffel auf Amazon Prime Video verfügbar. Anders als beim Binge-freundlichen Auftakt der ersten Staffel erscheinen die neuen Folgen nun wöchentlich. Das bedeutet: mehr Spannung, aber auch mehr Geduld für alle, die sich durch das postapokalyptische Abenteuer mit Lucy, Maximus, dem Ghoul und Dogmeat kämpfen wollen.

Ein beeindruckender Auftakt für Staffel 2

Wie wurde die zweite Staffel bisher aufgenommen? Mit aktuell 97 Prozent auf dem Tomatometer von Rotten Tomatoes ist die zweite Staffel ein voller Erfolg bei den Kritikern. Von den 38 bisher eingegangenen Bewertungen ist kaum eine negativ – ein starkes Zeichen für die Qualität der neuen Folgen. Einige Stimmen sprachen sogar von einem kurzzeitig perfekten Wert von 100 Prozent.

Besonders hervorgehoben werden die düstere Atmosphäre, die brutalen Action-Szenen und der noch tiefere Blick in die Hintergrundgeschichten der Hauptfiguren. Auch der Humor kommt laut den Kritiken nicht zu kurz. Fans dürfen sich also auf eine Staffel freuen, die den Ton des ersten Teils weiterentwickelt und gleichzeitig mit spektakulären Bildern und Lore-Treue punktet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Rückkehr der beliebten Charaktere

Welche Figuren stehen im Zentrum der neuen Staffel? Wieder mit dabei sind Lucy (gespielt von Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten), der Ghoul (Walton Goggins) und natürlich Dogmeat. Die erste Staffel hatte das Trio im Staffelfinale zusammengeführt, um gemeinsam gegen eine neue Bedrohung zu kämpfen. Nun setzen sie ihre Reise fort – mit noch mehr emotionalem Tiefgang und Konfrontationen mit der rauen Realität des Ödlands.

Die Serie bleibt ihrer Vorlage treu und nutzt die ikonischen Elemente der Fallout-Spiele, darunter Vaults, Mutanten wie Yao Guai und Radskorpione sowie die typische Mischung aus Retro-Ästhetik und atomarer Tristesse. Ein besonderer Fokus scheint diesmal auf der Welt von Fallout: New Vegas zu liegen, was Fans dieses Serienteils besonders freuen dürfte.

Spannende Release-Strategie für Staffel 2

Wie sieht der Veröffentlichungsplan aus? Die zweite Staffel setzt auf ein neues Modell: Statt alle Folgen auf einmal zu veröffentlichen, erscheinen sie im Wochenrhythmus. Folge 2 wird am 24. Dezember 2025 um 3 Uhr (CET) veröffentlicht, danach folgt jeden Mittwoch eine weitere Episode bis zum Staffelfinale am 4. Februar 2026.

Diese Strategie sorgt nicht nur für kontinuierliche Aufmerksamkeit, sondern bringt die Serie auch in direkte Konkurrenz zu anderen Streaming-Hits. So wird etwa Folge 3 zeitgleich mit dem Finale von Stranger Things Staffel 5 am 31. Dezember 2025 erscheinen – ein spannendes Duell auf dem Streaming-Markt.

Der Erfolg der ersten Staffel als Fundament

Wie hat der Erfolg der ersten Staffel den Weg geebnet? Bereits die erste Staffel war ein großer Erfolg für Amazon. Innerhalb der ersten 16 Tage wurde sie über 65 Millionen Mal gestreamt. Inzwischen hat sie die 100-Millionen-Marke überschritten und gehört damit zu den drei meistgesehenen Serien auf Prime Video überhaupt.

Auch bei Preisverleihungen konnte Fallout überzeugen: Bei den Game Awards 2024 wurde die Serie als Beste Adaption ausgezeichnet, bei den Saturn Awards 2025 folgten Preise für die Beste Science-Fiction-Serie sowie der Spotlight Award. Insgesamt stehen über 60 Auszeichnungen und Nominierungen zu Buche – ein beeindruckendes Ergebnis für eine Serie, die ein Videospiel-Franchise adaptiert.

Ein Geschenk für Fans von Fallout: New Vegas

Welche Hinweise gibt es auf Verbindungen zu New Vegas? Wer Fallout: New Vegas zu seinen Favoriten zählt, wird in der zweiten Staffel viele Anspielungen und möglicherweise sogar direkte Bezüge entdecken. Die Marketingkampagne zur neuen Staffel deutet klar darauf hin, dass die Handlung Elemente aus dem Wüstenstaat Nevada aufgreift, in dem auch das Spiel von Obsidian Entertainment angesiedelt ist.

Einige Insider gehen sogar so weit zu behaupten, dass die finale Ausrichtung der Serie stark vom Setting und der Fraktionspolitik aus New Vegas inspiriert ist. Zwar sind konkrete Details noch unter Verschluss, aber die Erwartungen in der Fan-Community sind entsprechend hoch.

Starke Konkurrenz, aber klare Identität

Wie behauptet sich Fallout im Vergleich zu anderen Game-Adaptionen? Mit dem Erfolg der Fallout-Serie reiht sich Amazon in die Liste erfolgreicher Videospiel-Adaptionen ein, zu der unter anderem The Last of Us von HBO gehört. Laut einer aktuellen Fan-Umfrage liegt Fallout mit 60 Prozent Zustimmung deutlich vor anderen Live-Action-Umsetzungen wie Halo, Knuckles oder Twisted Metal.

Im Gegensatz zu vielen anderen Adaptionen gelingt es Fallout, einen eigenen Ton zu finden, der sowohl Kenner der Spiele als auch Neulinge gleichermaßen anspricht. Die Serie bleibt dabei dem Geist der Vorlage treu, ohne sich in Fanservice zu verlieren. Sie nutzt die Freiheit des Mediums, um eigenständige Geschichten im bekannten Universum zu erzählen.

Ein Ausblick auf die kommenden Folgen

Was erwartet dich in den nächsten Wochen? Auch wenn viele Details zur zweiten Staffel noch geheim bleiben, ist klar: Die kommenden Episoden werden das Fallout-Universum weiter vertiefen. Die Kritiken lassen auf eine gelungene Mischung aus Charakterentwicklung, dramatischer Zuspitzung und schwarzem Humor schließen.

Der wöchentliche Veröffentlichungsrhythmus sorgt dafür, dass die Spannung hoch bleibt – und in den sozialen Medien dürfte es regelmäßig zu hitzigen Diskussionen über neue Enthüllungen, Theorien und Wendungen kommen. Wer einen Prime-Account hat, sollte sich dieses Serienhighlight nicht entgehen lassen.

Wie gefällt dir der neue Staffelauftakt von Fallout? Hast du schon reingeschaut oder wartest du lieber auf alle Folgen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!