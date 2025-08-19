Fallout kehrt zurück – Staffel 2 startet Dezember 2025 bei Prime Video

Die beliebte Serie Fallout wird mit der zweiten Staffel zurückkehren und verspricht ein aufregendes Abenteuer in der post-apokalyptischen Welt von New Vegas. Die Serie basiert auf der erfolgreichen Videospielreihe, die von Tim Cain und Leonard Boyarsky entwickelt wurde und sich 200 Jahre nach einem verheerenden nuklearen Ereignis abspielt. Die zweite Staffel von Fallout wird im Dezember 2025 auf Prime Video Premiere feiern, obwohl ein genaues Datum noch nicht bekannt gegeben wurde.

Erster Blick auf Fallout Season 2

Was zeigt der erste Blick auf die neue Staffel? Neue Bilder, die kürzlich von Prime Video und Kilter Films veröffentlicht wurden, bieten einen ersten Einblick in die kommende Staffel. Diese Fotos zeigen unter anderem Lucy, gespielt von Ella Purnell, und den Ghoul, verkörpert von Walton Goggins, in einer weiten Wüstenlandschaft. Diese Szenen deuten auf ihre fortgesetzte Reise hin, die sie in der ersten Staffel begonnen haben.

Aaron Motens Charakter Maximus wird in einem weiteren Bild mit der Bruderschaft von Stahl gezeigt. Besonders interessant ist ein Bild, das Walton Goggins‘ Charakter, auch bekannt als The Ghoul, in einem Flashback auf dem Strip von New Vegas zeigt. Der bekannte Anblick des Lucky 38 Resort und Casino Schildes ist im Fenster zu sehen, was für Fans der Spieleserie ein vertrauter Ort ist.

Handlung und Charaktere von Fallout Season 2

Worum geht es in der zweiten Staffel von Fallout? Die zweite Staffel wird an das epische Finale der ersten Staffel anknüpfen und die Zuschauer auf eine Reise durch die Einöde des Mojave führen, bis hin zur post-apokalyptischen Stadt New Vegas. Diese Stadt wurde erstmals im 2010 erschienenen Spin-off-Spiel Fallout: New Vegas eingeführt, das im Jahr 2281 spielt. Die Serie hingegen startet im Jahr 2296, fünfzehn Jahre nach den Ereignissen des Spiels.

Die Hauptcharaktere der Serie sind Lucy, eine Überlebende aus einem Bunker, Hollywood-Star-turned-Ghoul, der Ghoul, und Maximus, ein Mitglied der Bruderschaft von Stahl. Es bleibt abzuwarten, wie genau die Darstellung von New Vegas in der Serie dem Originalspiel entsprechen wird.

Hinter den Kulissen von Fallout Season 2

Wer steckt hinter der Produktion der Serie? Die Serie wurde von Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet geschaffen, die auch als Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. Neben den bereits erwähnten Schauspielern Ella Purnell, Walton Goggins und Aaron Moten, werden auch Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Sarita Choudhury und viele andere in der Serie zu sehen sein.

Die Serie wurde nach der erfolgreichen Premiere der ersten Staffel im April letzten Jahres schnell für eine zweite Staffel verlängert. Die Produzenten haben klargestellt, dass sie die Zuschauer nicht dazu bringen wollen, zu erwarten, dass die Serie einem der vielen kanonischen Enden von Fallout: New Vegas folgt. Vielmehr soll die Serie eine eigene, fortschreitende Geschichte erzählen.

Erwartungen an die neue Staffel

Was erwarten die Fans von der neuen Staffel? Die Fans der Serie und der Spiele erwarten sicherlich, dass die zweite Staffel sowohl die Tiefe der Charakterentwicklung als auch die spannende Handlung beibehält. Die Möglichkeit, einen Blick auf die Welt vor der Apokalypse zu werfen, könnte zusätzliche Spannung und Tiefe bieten.

Die Serie kombiniert die Elemente von Abenteuer und Drama mit der eindrucksvollen post-apokalyptischen Kulisse, die Fallout bekannt gemacht hat. Es bleibt spannend zu sehen, wie die Serie die Herausforderungen der Wüste und die Intrigen der verschiedenen Fraktionen darstellen wird.

Was denkst du über die bevorstehende zweite Staffel von Fallout? Teile deine Gedanken und Erwartungen gerne in den Kommentaren!