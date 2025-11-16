Fallout 76 enttäuscht Fans zum 7. Jubiläum – Keine neuen Inhalte

Am 14. November 2025 feierte Fallout 76 sein siebtes Jubiläum. Das Spiel, ursprünglich 2018 veröffentlicht, hat seit seinem Start eine bewegte Geschichte hinter sich. Während Bethesda in der Vergangenheit mit einigen Problemen zu kämpfen hatte, gelang es dem Entwickler schließlich, das Spiel zu verbessern und eine treue Community aufzubauen. Doch die Feierlichkeiten zum siebten Geburtstag des Spiels haben bei einigen Mitgliedern dieser Community für Enttäuschung gesorgt.

Enttäuschte Erwartungen an das Jubiläum

Warum sind einige Spieler unzufrieden? Viele Fans hatten sich von Bethesda mehr Engagement für das Jubiläum gewünscht. Auf sozialen Medien äußerten einige ihre Enttäuschung darüber, dass keine besonderen neuen Inhalte oder Events eingeführt wurden. Eine häufig geäußerte Kritik ist das Fehlen eines klaren Themas für die Feierlichkeiten. Während des fünften Jubiläums wurde beispielsweise ein virtueller Geburtstagskuchen bereitgestellt, der dieses Jahr vermisst wurde.

Die einzigen Aktivitäten, die für das siebte Jubiläum angekündigt wurden, waren eine Reihe von saisonalen Events, die im Laufe der Woche rotierten. Diese Events sind den Spielern größtenteils bereits bekannt, da sie zuvor bereits im Spiel stattgefunden hatten. Die Wiederverwendung von Inhalten, ohne neue hinzuzufügen, stieß bei einigen auf Unverständnis.

Positives aus der Community

Gab es auch positive Reaktionen? Trotz der Enttäuschungen gibt es auch positive Stimmen aus der Community. Einige Spieler freuten sich über die Möglichkeit, exklusive saisonale Gegenstände zu erhalten, die sie zuvor verpasst hatten. Andere lobten die Vielfalt an Inhalten, die durch die rotierenden Events geboten wurde, im Vergleich zu den regulären wöchentlichen Events, die tendenziell repetitiver sind.

Ein typischer Tag in Fallout 76 bietet normalerweise ein Hauptevent zu jeder vollen Stunde. Diese Struktur ermöglicht ein gutes Tempo zum Grinden, ist jedoch weniger abwechslungsreich als das diesjährige Jubiläumsprogramm.

Die Zukunft von Fallout 76

Was erwartet die Spieler in der nahen Zukunft? Für alle, die auf neue Inhalte hoffen, gibt es gute Nachrichten. Am 2. Dezember 2025 wird die neue Saison 23 mit dem Titel Blood x Rust starten. Diese wird von dem Burning Springs-Update begleitet, das die zweite Erweiterung der Appalachia-Karte einführt. Diese Erweiterung bringt einen neuen Ort im ländlichen Ohio ins Spiel, der denselben Namen trägt.

Zusätzlich wird der Ghoul-Charakter aus der Fallout-TV-Show im Spiel erscheinen, mit Walton Goggins als Sprecher. Neue Quests, Fraktionen und Gegenstände werden das Paket abrunden, ebenso wie weitere Neuerungen, die das Spiel bereichern sollen.

Wie siehst du die Entwicklung von Fallout 76? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!