Fall Guys kommt im Sommer 2021 für Xbox Series X und Xbox One

Nachdem Fall Guys: Ultimate Knockout kürzlich erst bei der Nintendo Direct für die Nintendo Switch angekündigt wurde, folgt nun der baldige Release auf Xbox Series X/S und Xbox One. Das hat Microsoft nun offiziell bekannt gegeben.

Fall Guys Ultimate Knockout für Xbox One und Series X/S

„Fall Guys“ wird nun auch für die Microsoft-Konsolen erscheinen. Im Sommer 2021 soll es soweit sein. Sowohl die Last-Gen der Xbox One als auch die Xbox Series X samt S-Modell werden hierbei mit dem beliebten und einstigen PlayStation-exklusiven Multiplayerspiel ausgestattet.

Die Entwickler arbeiten dafür auch an weiteren Inhalten, wie zusätzlichen Kostümen, Features, Arenen und mehr. Das Chaos in dem kunterbunten Gameshow-Royale könnte mit Veröffentlichung für die Xbox also noch anwachsen.