Während der Opening Night Live der gamescom 2020 wurde ein kleiner Sneak Peak von Publisher Devolver Digital geteilt, der sich auf den Battle-Royale-Hit Fall Guys und die 2. Season bezieht.

Die Entwickler bei Mediatonic arbeiten daran, den Spielern nach dem Ende von Season 1 mit weiteren Content-Bonbons zu versorgen. Deshalb gibt es in Season 2 ein paar kleine Updates, die schon jetzt feststehen!

Fall Guys trifft Portal 2 im Skin-Crossover, Season 2 angeteasert!

Fall Guys Season 2 wirft uns ins Mittelalter

Wie wir den ersten Bildern entnehmen können, wird ein Thema ganz groß geschrieben in Fall Guys Season 2: Das Mittelalter!

Wie wir im Video erkennen können, werden bald neue Skins ins Spiel finden. Fortan dürft ihr eure Böhnchen in ein Drachen-Outfit stecken, sie als Hexen, Ritter oder sogar Wikinger verkleiden! Laut Mediatonic werdet ihr ganz und gar zum „Mittelalter-Helden“.

Die neuen Runden, also einzelne Karten werden ebenfalls an das Thema angepasst. Unter anderem erinnern die Maps beispielsweise an Burgmauern, um den entsprechenden Mittelalter-Flare ins Spiel zu bekommen. Die Herausforderungen umfassen schwingende Äxte, denen ihr ausweichen müsst, oder gigantische Brücken, die nicht so statisch sind, wie Brücken eigentlich sein sollten …

Ein spezifisches Datum für den Start der 2. Season und den Release der neuen Runden und Skins gibt es noch nicht. Aber die erste „Fall Guys“-Saison endet in rund 40 Tagen, demnach könnte Season 2 irgendwann im Oktober 2020 starten.

Jetzt aber schnell: Fall Guys gibt es nur noch für kurze Zeit gratis, wenn ihr über ein PS Plus-Abo verfügt. Es zählt zu den Gratis-Games via PS Plus im August 2020.