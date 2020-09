Falls ihr gerne mit den kunterbunten Böhnchen in Fall Guys durch die Gegend hoppelt, könnt ihr euer Outfit nun in neuartiger Form anpassen. Die Entwickler verbauen recht passend einen Skin, der an My Friend Pedro angelehnt ist. Passend deshalb, da der Skin einem Spiel angehört, der demselben Publisher entspringt, Devolver Digital.

Neuer Fall Guys-Skin: My Friend Pedro

Es handelt sich bei „My Friend Pedro“ von DeadToast Entertainment um eines der beliebtesten Indie-Spiele der letzten Jahre. Die geballte Ladung Action und coolen Moves von Pedro verpassen den Shoot-em-up und Side-Scroller das nötige Etwas.

Das Cover „My Friend Pedro“ erinnert an eine Banane und eben jene Köstlichkeit schafft es nun ins Spiel. Laut offizieller Ankündigung auf dem Twitter-Account von „Fall Guys“ soll der neue Skin ab sofort zur Verfügung stehen.

My Friend Pedro in the store today.



Get your crowns out.



👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑



~ BeanBot pic.twitter.com/gTI3ZqIyT8 — Fall Guys | BeanBot Activated 🤖 (@FallGuysGame) September 6, 2020

Zuletzt gab es einen Skin zu Portal 2, der in Zusammenarbeit mit Valve entstanden ist. Und in Season 2 werden noch mehr kosmetische Items folgen. Hier folgt sogleich der nächste Streich an Content.

Da scheint der Erfolg von „Fall Guys“ aktuell gar ungebrochen. In den letzten 24 Stunden konnte der Titel einen Peak von 134.000 Spieler auf Steam erreichen. Und auch auf der Sony-Plattform wie der PS4 scheint das Interesse ungebrochen nach dem kostenlosen Release-Start via PS Plus. Mehr zum Thema „Fall Guys“ erfahrt ihr auf unserer Themenseite zum Spiel.