PS Plus September 2020: Enthüllung der neuen Games morgen?

Bei der Enthüllung und Freischaltung der neuen PS Plus-Spiele hielt sich Sony in den letzten Jahren stets an den eigenen Terminplan, weshalb Mitglieder des kostenpflichtigen Dienstes immer genau Bescheid wussten. Seit einigen Wochen ist der PlayStation Plus-Terminplan jedoch ein wenig über den Haufen geworfen worden.

Erster PS Plus-Titel für September 2020 könnte verraten worden sein

Haben sich die Regeln geändert?

Bisher war es die unausgesprochene Regel von Sony, dass die neuen PS Plus-Games am letzten Mittwoch eines Monats enthüllt und am darauffolgenden Dienstag freigeschaltet werden. Derzeit hat sich jedoch der letzte Montag des jeweiligen Monats als neuer Termin etabliert, wobei die genaue Uhrzeit variieren kann. Auch die Veröffentlichung der Spiele passierte in den letzten Wochen nicht immer zeitgleich.

Im Folgenden haben wir euch die Termine für die Enthüllung und Freischaltung der neuen PlayStation Plus-Titel in den vergangenen drei Monaten aufgelistet.

Abweichender Veröffentlichungsplan PS Plus-Spiele

August-Spiele 2020:

Bekanntgabe: Montag, der 27. Juli 2020

Montag, der 27. Juli 2020 Freischaltung: 28. Juli: Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered 4. August: Fall Guys: Ultimate Knockout



Juli-Spiele 2020:

Juni-Spiele 2020:

Wann erscheinen die PS Plus-Spiele für September 2020?

Möglichkeit 1

Nun stellt sich die Frage, wann Sony die neuen Gratis-Games für September 2020 enthüllen wird. Nach dem bisherigen Zeitplan würde die Enthüllung am kommenden Mittwoch, den 26. August 2020 um 17:30 Uhr stattfinden, während die Freischaltung am 1. September 2020 gegen 12 Uhr erfolgt.

Möglichkeit 2

Doch wenn man sich den PS Plus-Rhythmus der vergangenen Wochen anscheint, erscheint es deutlich wahrscheinlicher, dass bereits am morgigen Montag, den 24. August 2020 die Enthüllung erfolgt – möglicherweise am Nachmittag oder frühen Abend. Die Freischaltung könnte entsprechend in den nachfolgenden Tagen oder am 1. September 2020 erfolgen.

Erste PS Plus-Titel geleakt?

Das erste Spiel für PlayStation Plus-Abonnenten könnte bereits geleakt worden sein. Möglicherweise handelt es sich dabei um den Play-Link-Titel „Frantics“. Vielleicht ist das Partyspiel aber auch anlässlich des Jubiläums ein Bonus für alle Mitglieder und wird neben zwei weiteren Spielen zur Verfügung stehen? Alle Infos dazu findet ihr in diesem Beitrag.