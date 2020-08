Obwohl die gamescom in diesem Jahr nur digital stattfindet, wird die Gaming-Messe nicht weniger zelebriert. Auch Saturn und Media Markt feiern das Event – und zwar mit einer Vielzahl an Gaming-Schnäppchen! Die diesjährigen Angebote erstrecken sich über Hardware für PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch bis hin zu einer schier endlosen Auswahl an passenden Games und Zubehör für sämtlich Konsolen!

Gaming-Highlights bei Saturn und MediaMarkt

Weil man sich in der Hülle und Fülle der unschlagbaren Angebote schnell verlieren kann, helfen wir euch ein wenig bei der Auswahl großartiger Rabatte, indem wir euch unsere Highlights auflisten! Je nach Verfügbarkeit geben wir den jeweiligen Händler an, bei dem die Artikel noch erhältlich sind.

Gaming Zubehör von Razer , Roccat und Logitech bei Saturn oder MediaMarkt kaufen Egal ob Tastaturen , Mäuse , Headsets oder Router : Bei beiden Märkten könnt ihr namhafte Marken reduziert abstauben.

Nintendo Switch Pro Controller mit Xenoblade Chronicles bei Saturn oder MediaMarkt kaufen Sichert euch die Definitive Edition von Xenoblade Chronicles im günstigen Bundle mit einem nagelneuen Switch Pro Controller .

Limitierte The Last of Us 2-Festplatte bei Saturn oder MediaMarkt kaufen Die formschöne, externe 2 TB-Festplatte gibt es jetzt ebenfalls günstiger, mit ausreichend Speicherplatz und USB 3.0.

PC-Gaming Zubehör bei Saturn und MediaMarkt kaufen Ihr benötigt eine leistungsstärkere Grafikkarte , ein Mainboard, eine neue CPU oder wollt euch euren PC überhaupt gerade neu zusammenstellen? Aktuell gibt es auf zahlreiche Komponenten dicke Rabatte!

Spiele über Spiele zum absoluten Schnäppchenpreis bei Saturn oder MediaMarkt kaufen – egal ob für Nintendo Switch, PS4 , PC oder Xbox One : DOOM Eternal für nur 19,99 Euro Red Dead Redemption 2 für nur 19,99 Euro Far Cry New Dawn für nur 9,99 Euro und viele mehr!

Wie lange geht die gamescom-Aktion? Die Angebote gehen bei beiden Händlern nur bis zum 31. August um 8 Uhr morgens. Wer also von den unzähligen Rabatten profitieren möchte, sollte sich nicht zu viel Zeit lassen, denn viele Produkt sind auch schnell vergriffen.