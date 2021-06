Evil Dead: The Game mit Gameplay-Premiere und Evil-Twist

Während des Summer Game Fest 2021 wurde ein neuer Koop-Shooter von Saber Interactive zum beliebten Horror-Franchise Evil Dead gezeigt. Das Spiel lautet schlicht und einfach Evil Dead: The Game und es ist „groovy“, wie das Entwicklerstudio bestätigt.

Was ist „Evil Dead: The Game“? Es handelt sich hierbei um einen „übertriebenen Koop- und PvP-Multiplayer-Action-Titel“, der euch mit insgesamt vier Personen gegen Blutrünstiges und Dämonenartiges antreten lässt. Ähnlich wie in Left 4 Dead müsst ihr hier überleben, erkunden, looten und eure „Angst in den Griff bekommen“.

Das erste Gameplay zeigt nun alles, was euch im Laufe des Spiels erwarten wird. Obendrauf gibt es noch ein paar Infos der Entwickler*innen:

Als Schauplatz dienen alle Filme aus dem „Evil Dead“-Universum. Ihr werdet also durch Schauplätze geschickt, die ihr aus den nachfolgenden Filmen kennt:

„The Evil Dead“

„Evil Dead 2“

„Army of Darkness“

„Ash vs. Evil Dead“

Deshalb sind auch ikonische Charaktere wie Ashley J. Williams, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar und weitere Helden mit an Bord. Echte Fans werden zudem Bruce Campbell in auditiver Form wiedererkennen, der seine Stimme als Sprecher zur Verfügung gestellt hat.

Twist: Kämpft für das Gute oder Böse

Obendrein verfügt das Spiel über einen kleinen Twist im Gameplay. Abseits der Tatsache, dass ihr euch auf halben Weg Artefakte und versteckte Tapes sammeln müsst, entscheidet ihr selbst, ob ihr für die Mächte des Guten oder des Bösen kämpft.

Heißt, ihr könnt sogar die Kontrolle über den machtvollen Kandarian-Dämon übernehmen und Ash mitsamt seinen Freunden jagen! Es ist immerhin auch ein PvP-Spiel.

Ihr könnt zum Beispiel in die Haut der bekannten Deadites schlüpfen, die Kontrolle über die Umwelt übernehmen oder sogar Besitz von Menschen ergreifen. Der PvP könnte demnach recht abwechslungsreich werden. Wir werden sehen!

Welche Waffen gibt es? Gekämpft wird selbstverständlich mit vielen Waffen, die ihr aus den Filmen kennt: 25 Waffen an der Zahl. Ihr bekommt also eine abgesägte Schrotflinte, ein Gewehr, ein Handbeil, die notorische Kettensäge von Ash oder ein standesgemäßen Hackmesser in die Hand. Und eine Schaufel, damit ihr euren Feinden richtig schönen einen reinschaufeln könnt, darf natürlich auch nicht fehlen!

Ein Releasedatum gibt es für „Evil Dead: The Game“ noch nicht, allerdings steht schon jetzt fest, dass das Spiel für PC, Xbox One, Xbox Series X/, PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheint. Und die ersten Bilder lassen recht unterhaltsam anmuten. Für Horrorfans ist es womöglich eine kleine, willkommene Abwechslung.