Left 4 Dead 2: Endlich uncut in Deutschland erhältlich

In Deutschland durfte das 2009 erschienene Horror-Multiplayergame Left 4 Dead 2 nicht uncut erscheinen – genau wie Teil 1 im Übrigen auch. Die Originalversion stand sogar auf dem Index. Das hat sich jetzt geändert.

Left 4 Dead 2 kann endlich ungeschnitten gespielt werden

Valve erklärt auf der offiziellen Steam-Seite von L4D 2 folgendes:

„Valve hat vor kurzem die Bundesprüfstelle und die USK gebeten, das Spiel Left 4 Dead 2 erneut zu bewerten. Wir freuen uns, dass ab sofort die ungeschnittene internationale Version von L4D 2 für Kunden in Deutschland erhältlich ist. Alle Besitzer des Spiels in Deutschland können diesen Inhalt kostenlos herunterladen und ihr Spiel aktualisieren.“

Besitzt ihr also die geschnittene Version von „Left 4 Dead 2“, dann steht euch jetzt ein kostenloses Update zur Verfügung, mit dem ihr das Actionspiel ungeschnitten spielen könnt.

Übrigens erschien erst im vergangenen September ein neuer DLC für den Multiplayer-Titel. „The Last Stand“ führt 20 neue Scavenge-Arenas, vier neue Survival-Arenas, einen neuen Kampagnen-Modus auf der Leuchtturm-Map, 20 zusätzliche Achievements, neue Waffen und überarbeitete Charakter-Animationen sowie neue Sprüche ein.

Und mit „Back 4 Blood“ befindet sich aktuell ein geistiger Nachfolger der Reihe in Arbeit, welcher am 18. Juni 2021 für PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen soll.