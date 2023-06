Nintendo-Nerd, Warcraft-Fan und begeisterte Open-World-Besucherin. Schreibt für ihr Leben gern und verbringt nebenbei viel Zeit in der freien Natur mit ihren beiden Hunden Wotan und Pluto. Hat (fast) alle Reaction-Streams zu 7vsWild geschaut und liebt alles, was mit Warhammer (40k) zu tun hat.

Weiterhin gibt es diverse Fehlermeldungen, die in „Diablo 4“ auftreten können. Nachfolgend lest ihr eine Liste aller bekannten Error-Codes und wie ihr sie beheben könnt:

Wir haben uns für euch alle möglichen Error-Codes angeschaut, sie für euch aufgelistet und verraten euch in diesem Guide, was ihr jeweils unternehmen könnt , falls ihr mit diesen Fehlermeldungen konfrontiert werdet. Weitere hilfreiche Tipps und Tricks und um das Online-Hack’n’Slay lest ihr in unserer Komplettlösung zu Diablo 4 .

Diablo 4 Hack 'n' Slash PC , PS4 , Xbox One , PS5 , Xbox Series X PUBLISHER Blizzard ENTWICKLER Blizzard INFOS NEWS GUIDES BILDER KAUFEN

BELIEBTE NEWS

Die Leibwache-Rüstung in Tears of the Kingdom finden: So erhaltet ihr das komplette Leibwache-Set

Netzwerk-Fehler und Lizenzprobleme – Error-Codes in Diablo 4: Was hilft?

Schatten-Set erhalten in Zelda: Totk – So schaltet ihr die coole Twilight Princess-Rüstung frei

Der beste Bogen in Zelda: Totk – Alle Bögen in der Übersicht

Himmelsset: So findet ihr in Tears of the Kingdom die komplette Himmelsrüstung

Wind-Rüstung freischalten, wie Link in Windwaker aussehen – Zelda TotK

Geheimnis um Saquzuk-Schrein lösen in Zelda Tears of the Kingdom

Alan Wake 2 kommt ohne physischen Release, aber das ist laut Remedy auch gut so

One Piece auf Netflix: Langersehnter Kampf von Zorro ist in der Live-Action-Adaption zu sehen

Diablo 4: Blizzard hilft bei der Suche nach seltenen Uniques