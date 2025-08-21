Epic Games Store – Schnapp dir zwei Top-Spiele kostenlos!

Der Epic Games Store, bekannt für seine großzügigen wöchentlichen kostenlosen Spielangebote, überrascht dich diese Woche mit zwei besonderen Titeln. Einer davon ist ein spannendes neues Spiel aus dem Jahr 2024, während das andere ein beliebter Titel aus 2022 mit einer überwältigenden positiven Bewertung auf Steam ist.

Die kostenlosen Spiele dieser Woche

Welche Spiele sind diese Woche kostenlos im Epic Games Store? Diese Woche kannst du „Kamaeru: A Frog Refuge“ und „Strange Horticulture“ kostenlos im Epic Games Store abstauben. Jedes dieser Spiele hat seinen eigenen einzigartigen Charme und bietet dir stundenlangen Spielspaß.

„Kamaeru: A Frog Refuge“ ist ein gemütliches Abenteuerspiel, das 2024 veröffentlicht wurde. In diesem Spiel hilfst du einem alten Freund, das Feuchtgebiet deiner Kindheit in ein sicheres Zuhause für freundliche Frösche zu verwandeln. Dabei fotografierst du Frösche, züchtest sie und dekorierst dein Froschrefugium. Es ist ein Spiel, das sich auf Naturerhaltung und das Erforschen eines lebendigen, kleinen Ökosystems konzentriert.

Strange Horticulture

Was macht Strange Horticulture so besonders? Strange Horticulture, veröffentlicht 2022, ist ein kniffliges Puzzlespiel, das in der eigenartigen Stadt Undermere spielt. Du bist der Horticulturist, Besitzer eines örtlichen Pflanzenladens, und wirst in ein okkultes Geheimnis verwickelt, das sich über Jahrhunderte erstreckt. Indem du neue Pflanzen entdeckst und identifizierst, beeinflusst du die Geschichte und entwirrst die dunklen Geheimnisse der Stadt.

Das Spiel bietet eine einzigartige Mischung aus Rätsellösungen und einer fesselnden Handlung. Du interagierst mit einer Vielzahl von Charakteren, die alle ihre eigenen Absichten haben, und triffst Entscheidungen, die die Geschichte in verschiedene Bahnen lenken können.

Wie du die Spiele erhältst

Wie kannst du diese Spiele kostenlos erhalten? Um die Spiele zu sichern, benötigst du lediglich ein Konto beim Epic Games Store. Die Registrierung ist kostenlos und gibt dir Zugriff auf die wöchentlichen Angebote. Einmal beansprucht, gehören dir die Spiele für immer, also verpass nicht die Gelegenheit, sie deiner Sammlung hinzuzufügen.

Du hast genau eine Woche Zeit, um diese Angebote zu nutzen. Die Spiele sind bis zum nächsten Donnerstag verfügbar, also handele schnell, um sie nicht zu verpassen.

Interaktion mit der Community

Was denkst du über die aktuellen Angebote? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten. Welche der beiden Spiele wirst du zuerst ausprobieren? Und welche kostenlosen Spiele würdest du dir in Zukunft vom Epic Games Store wünschen?

Falls diese beiden Titel nicht deinen Geschmack treffen, gibt es derzeit leider nicht viele andere kostenlose Angebote, die mit ihnen konkurrieren können. Dennoch ist es immer eine gute Idee, die Augen offen zu halten, da der Epic Games Store regelmäßig neue und interessante Titel kostenlos anbietet.