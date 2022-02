Elden Ring: Die PC-Anforderungen sind da und wurden direkt wieder gelöscht

© From Software/Bandai Namco

Es dauert nicht mehr lange und dann geht das nächste From Software-Abenteuer mit Elden Ring an den Start. Für Fans am PC geht es damit in eine heiße Phase für die Frage: Kann mein PC Elden Ring? Zum Glück sind zur Beantwortung der Frage jetzt rechtzeitig die Systemanforderungen aufgetaucht – auch wenn sie direkt wieder gelöscht wurden.

Anforderungen für Elden Ring auf dem PC – Kann mein PC das Spiel?

Über das Wochenende hinweg sind die Anforderungen für „Elden Ring“ auf Steam und der offiziellen Seite aufgetaucht.

Minimale Anforderungen GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 3GB, AMD Radeon RX 580 4GB CPU : Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 3 3300X Arbeitsspeicher : 12 GB Ram Betriebssystem : Windows 10 Festplattenspeicher : 60 GB

Maximale Anforderungen GPU : Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX Vega 56 8GB CPU : Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 5 3600X Arbeitsspeicher : 16 GB Ram Betriebssystem : Windows 11 Festplattenspeicher : 60 GB



Sehr hohe Anforderungen für ein From Software-Spiel: Blicken wir auf bisherige Spiele des Studios, dann erscheint Elden Ring doch sehr ressourcenfressend. Der letzte Release, Sekiro, brauchte gerade einmal minimum 4GB Ram und deutlich schlechtere Grafikkarten. Warum der Anstieg paar Jahre später so extrem hoch ist, nachdem From Software-Spiele dafür bekannt waren, niedrige Anforderungen zu haben, bleibt unbekannt.

Ist die Löschung ein Zeichen, dass sich was ändert? Sehr wahrscheinlich nicht. Da die Anforderungen bei Steam und der offiziellen Seite veröffentlicht wurden, gehen wir fest davon aus, dass sie genauso stimmen werden. Es gibt keine Gründe derzeit an den Angaben zu zweifeln. Für euch heißt das also mit einem etwas schwachem PC, dass ihr enorm Probleme bekommen könntet mit „Elden Ring“.

Mit etwas Glück könnte es sich bei den Anforderungen aber um Angaben handeln, die noch veraltet sind. Es bleibt also abzuwarten, was am Ende stimmt und wie stark euer PC wirklich sein muss.

„Elden Ring“ erscheint am 25. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC.