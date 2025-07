Elden Ring-Patch verschoben wegen Tsunami-Warnung – was sich verschiebt

Am 29. Juli 2025 kündigte Elden Ring Nightreign eine geplante Wartungszeit an, um den nächsten Patch des Spiels zu veröffentlichen. Ursprünglich sollte Patch 1.02 heute, am 30. Juli, gegen 23:00 Uhr deutscher Zeit live gehen. Kurz nach dem Update sollte der neueste Everdark Sovereign, Augur, verfügbar sein. Allerdings haben FromSoftware und Bandai Namco beschlossen, diese Updates aufgrund der aktuellen Situation in der Nähe der Kamtschatka-Halbinsel zu verschieben.

Am frühen Morgen des 30. Juli 2025 bestätigte der offizielle Elden Ring Nightreign-Account auf X die Verzögerung. Der Beitrag lautet:

Aufgrund der Tsunami-Warnung nach dem Erdbeben in der Nähe der Kamtschatka-Halbinsel haben wir uns entschieden, die Verteilung des Elden Ring Nightreign Patch 1.02, der für heute geplant war, auf morgen, den 31. Juli 2025, nach 10:00 Uhr deutscher Zeit zu verschieben.

Einfluss der Tsunami-Warnung auf Elden Ring Nightreign

Was bedeutet die Verzögerung für das Spiel? Die Entwickler von FromSoftware passen auch den Zeitplan für den Everdark Sovereign Augur an. Diese Bosskämpfe sollten ursprünglich am 30. Juli 2025 um 3:00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Die nächste Runde der Everdark Sovereign-Kämpfe in Nightreign wird jedoch erst nach der Verteilung der Update-Datei beginnen. Ob dies einen ganzen Tag später um 3:00 Uhr deutscher Zeit sein wird oder ob die Bosskämpfe kurz nach der Bereitstellung des Patches stattfinden, bleibt unklar.

Das nächste Update bietet auch einen neuen 2-Spieler-Modus. Das bedeutet, dass du einen zusätzlichen Tag warten musst, um Duos in Elden Ring Nightreign zu erleben.

Reaktion der Community

Wie reagieren die Fans auf die Verzögerung? Obwohl die Verzögerung für viele Fans, die darauf brennen, den verbesserten Augur zu besiegen, enttäuschend ist, wünschen die meisten Kommentare dem Team einfach alles Gute und ermutigen sie, sicher zu bleiben. Einige Fans konnten jedoch nicht widerstehen, darauf hinzuweisen, dass die Situation etwas ironisch ist, da Augur ein wasserbasierter Boss ist und eine Tsunami-Warnung die Veröffentlichung seiner verbesserten Form verzögert.

Glücklicherweise priorisiert das Team seine Sicherheit, und der nächste Elden Ring Nightreign-Patch wird etwas später als geplant erscheinen. Patch 1.02 und die verbesserten Augur-Bosskämpfe werden am 31. Juli 2025 für alle Plattformen bereitgestellt, sofern keine weiteren Verzögerungen notwendig werden.

Erwartungen an die neue Spielversion

Welche Neuerungen bringt das Update? Neben der Einführung des neuen 2-Spieler-Modus erwarten dich auch neue Herausforderungen und Bosskämpfe im Everdark Sovereign-Modus. Dieses Feature erweitert die bereits spannende und dynamische Spielwelt von Elden Ring Nightreign erheblich und bietet dir und deinen Mitspielern neue Möglichkeiten, die Herausforderungen in Limveld zu meistern.

Wie siehst du die Verzögerung der Patch-Veröffentlichung? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!