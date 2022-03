Elden Ring: Multiplayer-Guide – Koop aktivieren, Wettkampf- und Jäger-Modus

© From Software/Bandai Namco

Das Zwischenland kann wirklich nervenaufreibend sein. Die Feinde sind erbarmungslos und unsere Lebenspunkte befinden sich nicht selten auf dem Nullpunkt. Wie schön wäre es da, wenn wir jemanden an unserer Seite hätten, der uns im Kampf unterstützt? Aber geht das überhaupt und wie sieht das genau aus? Gibt es einen Multiplayer- und einen Koop-Modus in Elden Ring?

In diesem Guide erfahrt ihr alle wichtigen Details zum ausgeklügelten Mehrspielersystem.

Gibt es einen Multiplayer-Modus in Elden Ring?

Die erste Frage ist relativ simpel, denn ja, es gibt durchaus einen Multiplayer-Modus in „Elden Ring“. Die Frage ist eher, wie sieht der aus? Denn im Detail ist dieser komplexer, als man es im ersten Moment annehmen könnte. Es gibt nämlich drei verschiedene Arten von Multiplayer-Modi im Spiel: Koop, Wettkampf und Jäger.

Was bietet der Koop-Multiplayer?

Der Koop-Multiplayer beinhaltet das Zusammenspiel verschiedener Parteien. Und zwar:

Einladung von Freunden in eure Partie

Einladung einer zufälligen Person, die ihren Koop aktiv hat

Höchstmögliche Koop-Partien mit bis zu 3 Gefährten

Bedenkt, dass eure Freunde auf derselben Plattform spielen müssen. PlayStation-Spieler*innen können also auch nur mit jene zusammenspielen, die eine PS-Plattform besitzen. Und wichtig ist zudem, dass die Eingeladenen in derselben Umgebung im Spiel sein müssen.

Wie kann ich einer Koop-Partie joinen? Um euch euren Freunden anzuschließen, müsst ihr mit einem Krummfinger des Befleckten ein goldenes Zeichen platzieren und danach eine Krummfingermedizin schlucken. Wenn ihr dann goldenes Zeichen seht, habt ihr alles richtig gemacht. Ihr könnt euren Freund dann aus dem Zeichen herausziehen.

Bedenkt, dass dies nur für einen Mitspieler funktioniert. Wenn ihr noch jemanden in die Partie holen möchtet, müsst ihr den Vorgang einfach nochmal wiederholen und schon kann es zu dritt losgehen.

Und wenn ihr mal jemanden loswerden möchtet, könnt ihr einfach einen Fingerabtrenner verwenden. Der Koop wird zudem durch folgende Faktoren unterbrochen:

Ausladung Tod Fehlerhafte Internetverbindung Sieg über Miniboss oder Boss

Wichtig: Ihr könnt weder euer Reittier Sturmwind, noch Schnellreisen im Koop verwenden!

Was sind Herbeirufungsreserven? Herbeirufungsreserven dienen euch bei Minibossen und Bossen, ihr erkennt sie durch ein kleines Steinkreuz. Wenn ihr hier mit einer goldenen Statue euer Zeichen platziert, um eine Koop-Partie zu starten. Wenn ihr hier eine Krummfingermedizin verwendet, wird euch ein zufälliger Mitspieler zugeteilt.

Ein kleiner Tipp: Wenn ihr lediglich mit Freunden zocken möchtet, könnt ihr euch im Vorfeld ein Freundpasswort definieren, das eure Privatsphäre schützt. Hier wird zwischen Passwort und Gruppenpasswort unterschieden:

Passwort: Eindringlinge können trotzdem eure Welt überfallen, wenn ihr Gäste in der Koop-Partie habt

Gruppenpasswort: Koop-Gäste und auch Eindringlinge brauchen das Gruppenpasswort

Gibt es Belohnungen in Koop-Partien?

Wenn ihr als goldener Geist, also als Gast, in einer Parallelwelt erscheint, soll sich das natürlich auch für euch lohnen. Aber Obacht, zuerst könnt ihr zwar auf euer vollständiges Inventar zugreifen, allerdings nur die Hälfte eurer Flaschen verwenden.

Als Dankeschön für euren Koop-Spawn und dem Gastgeber helft, Bosse zu erlegen, gibt es einige Belohnungen, die ihr nicht missen möchtet. Zu den Belohnungen zählen Runen, Krummfingermedizin und Runenbögen.

Was bietet der Wettkampf-Multiplayer?

Euer Fortschritt im Zwischenland kann von sogenannten Eindringlingen (Invaders) sabotiert werden, Invasionen finden statt. Viele von euch kennen das wahrscheinlich schon aus den Souls-Titeln: hier werden echte Spieler*innen in eure Partie befördert, die euch den Garaus machen können und das ist auch deren Ziel.

Der Wettkampf-Multiplayer unterliegt jedoch einigen Einschränkungen. Invader können nämlich nur dann auftreten, wenn ihnen der Zugang im Vorfeld erlaubt wird.

Wie kann ich den Wettkampf-Multiplayer aktivieren? Ähnlich wie beim Koop-Modus, muss der Zugang von einem Wirt gewährt werden – also per Einladung eines Gastgebers via Krummfinger des Duellanten.

Wie kann ich einem Wettkampf beitreten? Um als Eindringling in das Spiel eines anderen zu gelangen, benötigt ihr einen blutigen Finger und eine kleine rote Statue. Ihr müsst eines von beiden aktivieren und werdet dann in die Welt eines anderen gezogen, wenn eine zur Verfügung steht.

Was sollte ich als Invader beachten?

Bedenkt auch im Wettkampf-Modus die Halbierung eurer Tränke, während das Inventar aktiv bleibt. Es können maximal vier Spieler*innen an einer Sitzung teilnehmen in „Elden Ring“. Zum Beispiel ein Gastgeber, ein Koop-Partner und zwei Eindringlinge.

Tipps und Tricks: Bedenkt, dass Eindringlinge immer als rote Geister gebrandmarkt werden. Der Gastgeber und seine Koop-Freunde können einen Eindringling demnach immer sofort erkennen!

Außerdem solltet ihr folgende Details beachten, die für Invader zählen:

Invader können keine Aggro ziehen von Monstern und Bossen

Invader können sich Gruppen von Monstern anschließen und gemeinsam kämpfen gegen den Wirt

Blutiger Phantomfinger lässt sich 10x einsetzen: Schnellreise zum lokalen Spawn-Punkt in der Nähe des Wirts

Insbesondere der Phantomfinger lässt sich auf unterschiedliche Arten nutzen. Ihr könnt hier schnell aus einem Kampf entkommen, wenn es mal brenzlig wird. Oder ihr verwendet ihn, um schneller an den Gastgeber heranzukommen, wenn der zu weit weg ist.

Mit einem Duellantenkrummfinger könnt ihr auch einfach auf Duelle gehen. Falls ihr also einfach an Ort und Stelle ein Duell austragen möchtet, dann lässt sich hiermit ein rotes Zeichen platzieren und ihr könnt euch messen.

Gibt es Belohnungen in Wettkampf-Partien?

Wie im Koop-Modus gibt es auch im Wettkampf-Modus einige Annehmlichkeiten, für die sich die Mühe lohnt.

Falls ihr den Gastgeber erfolgreich ausschaltet, hagelt es ordentlich Runen, während ihr eine Krummfingermedizin erhaltet und obendrauf noch einen Runenbogen spendiert bekommt.

Was bietet der Jäger-Multiplayer?

Neben dem Koop- und Wettkampf-Modus gibt es dann noch den Jäger-Multiplayer.

Wie kann ich den Jäger-Multiplayer aktivieren? Der Jäger-Multiplayer wird gestartet, indem ihr einen weißen oder blauen Losungsring ausrüstet. Der weiße Losungsring ist für Gastgeber, der blaue Losungsring für Reisende.

Bei Verwendung erscheint der Jäger dann als blauer Geist in der Spielwelt des Gastgebers und ihr seid dann so etwas wie ein Schutzgeist. Das oberste Ziel eines blauen Geists ist es, den Gastgeber vor Eindringlingen zu schützen. Ihr geht also auf Invader-Jagd!

Gibt es Belohnungen in Jäger-Partien?

Belohnungen gibt es auch im Jäger-Modus. Wenn ihr Invader als blauer Geist, also als Jäger, erfolgreich ausschalten könnt, werden euch diverse Gegenstände zuteil.

Wenig überraschend hagelt es hierfür Runen, eine Krummfingermedizin und Runenbögen.

