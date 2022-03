Elden Ring: Was sind Heilige Tränen und wo kann ich sie finden? – Lösung

© From Software/ Bandai Namco

© From Software/ Bandai Namco

Solltet ihr nicht zu den wenigen Spieler*innen gehören, die Elden Ring mit einem Lenkrad, einem Musikspiel-Controller oder einer Bratpfanne durchspielen können, wollt ihr sicherlich mehr Lebenspunkte haben. Doch wer mehr LP hat, braucht auch stärkere Heiltränke und genau dafür sind die Heiligen Tränen da.

Im Gegensatz zu der Goldenen Saat, die die Menge an Heiligflaschen erhöht, die ihr während eures Abenteuers mit euch führen könnt, verstärken diese Tränen den Heilungseffekt, wenn ihr zur Flasche greift. Am Ende des Tages bedeutet dies für euch mehr Heilung zum gleichen Preis.

Insgesamt sieben Heilige Tränen sind in der offenen Spielwelt von „Elden Ring“ versteckt und wollen von euch gefunden werden. Damit ihr dieses Ziel erreicht, haben wir für euch alle Standorte in diesem Guide zusammengefasst und erklären euch ganz genau, wie ihr sie erreicht.

Elden Ring: Alle 7 Heiligen Tränen und wo ihr sie findet

Ihr seht also, es gibt mindestens einen sehr guten Grund, diese Materialien zu suchen und zu sammeln, nur leider sind die Heiligen Tränen teilweise gut versteckt, weswegen ihr Auffinden einiges an Zeit kosten kann. Doch keine Sorge, denn genau dafür ist ja dieser Artikel da.

Heilige Träne #1 – Kirche von Irith

Die erste Träne im Spiel könnt ihr erst finden, wenn ihr bereits den Boss Godrick besiegt und das Schloss Sturmschleier verlassen habt. So gelangt ihr schließlich nach Liurnia, dem Seenland, wo ihr den ersten Ort der Gnade aktiviert und schließlich dem einzig möglichen Weg folgt. Zu eurer Linken werdet ihr schon bald eine Kirche erblicken und dort, vor einer Statue, liegt die Träne.

Heilige Träne #2 – Dritte Kirche von Marika

Die Dritte Kirche von Marika befindet sich im Osten der Region Limgrave, nahe der Grenze nach Caelid, beziehungsweise nördlich vom Brunnen am Siofra. Die Kirche selbst hat ihren ganzen Glanz bereits eingebüßt, doch dafür beherbergt sie zumindest noch die zweite Heilige Träne in Elden Ring.

Heilige Träne #3 – Täuferkirche von Callu

Noch eine verfallene Kirche, die ihre besten Zeiten längst hinter sich hat, befindet sich im Leidenden Dorf auf der Halbinsel der Tränen. Die Kapelle könnt ihr östlich des zentralen Erdenbaums ausmachen und betreten, um eine weitere Träne einzusacken.

Heilige Träne #4 – Pilgerkirche

Auch diese Träne finden abenteuerlustige Held*innen auf der Halbinsel der Tränen und zwar am nördlichsten Punkt der Region. Sucht das Gebiet auf und ihr könnt die verfallene Kirche quasi gar nicht verfehlen.

Heilige Träne #5 – Vierte Kirche von Marika

Ebenfalls auf der Halbinsel der Tränen zu finden und zwar zwischen dem Siegelgefängnis der Klagen und den Hexenfluchruinen. Wie immer ist auch diese Kirche schon längst eine verfallene Ruine, dafür findet ihr hier die fünfte Träne, mit der ihr eure Heilflaschenwirkung dauerhaft steigern könnt.

Heilige Träne #6 – Kirche von Bellum

Im Gegensatz zu den meisten relevanten Locations in Liurnia, dem Seenland, befindet sich die Kirche von Bellum nicht im feuchten Nass, sondern westlich des kleinen Waldstücks, wenn ihr euch auf dem Pfad in Richtung zum Großen Aufzug von Dectus befindet.

Heilige Träne #7 – Kirche der Inhibition

Und auch die letzte Heilige Träne in „Elden Ring“ kann in Liurnia gefunden werden, um genau zu sein im Norden der Region, südwestlich von dem Großen Aufzug von Dectus. Folgt dem Pfad am Turm der Rasenden Flamme und ihr erreicht die Kirche der Inhibition.