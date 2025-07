Elden Ring Bug-Fix: Sentient Pest Bosskampf ab Juli 2025 wieder möglich

Die Spieler von Elden Ring Nightreign stehen vor einer neuen Herausforderung, denn ein ungewöhnlicher Bug hat den Kampf gegen den Everdark Sovereign Sentient Pest praktisch unmöglich gemacht. Dieser Bosskampf, der als limitierte Expedition eingeführt wurde, hat viele Spieler an ihre Grenzen gebracht, da die Begegnung aufgrund des Fehlers nicht abgeschlossen werden konnte. Doch die Entwickler reagieren schnell und haben einen Hotfix angekündigt, der am 4. Juli 2025 in Kraft treten soll.

Der Ursprung des Bugs

Was genau ist der Bug im Kampf gegen den Sentient Pest? Der Bug betrifft den Fluggegner Animus, Ascendent Light, der in einer späteren Phase des Kampfes auftauchen sollte. Einige Spieler berichteten, dass Animus nicht richtig spawnt, nachdem sie seine Besessenheitsfähigkeit genutzt hatten. Dies führte dazu, dass der Kampf nicht abgeschlossen werden konnte, da Animus nicht besiegt werden konnte.

Der Fehler trat besonders auf, nachdem Spieler Faurtis, einen weiteren Gegner im Kampf, besiegt hatten. Spieler berichteten, dass nach dem Sieg über Faurtis Animus einfach verschwand oder von den Begleitern der Spieler an einer nicht sichtbaren Stelle angegriffen wurde.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Community auf diesen Bug? Die Reaktionen der Spieler sind gemischt. Während einige Spieler sich über den Bug ärgern, sehen andere die Ironie in der Situation. Immerhin kämpft man gegen einen bossartigen „Bug“, der selbst von Bugs geplagt ist. Spieler machten sich in den sozialen Medien über die Situation lustig und kreierten zahlreiche Wortspiele.

Einige Spieler, die den Kampf trotz des Bugs abschließen konnten, behaupten, dass der Boss verfolgt werden kann, wenn er nicht aus dem Spielfeld verschwunden ist. Die Entwickler von Elden Ring wurden jedoch für ihre schnelle Reaktion und den angekündigten Hotfix gelobt.

Vorbereitungen für den Hotfix

Was bedeutet der Hotfix für die Spieler? Der Hotfix wird am 4. Juli 2025 veröffentlicht, jedoch müssen die Server für die Implementierung vorübergehend heruntergefahren werden. Die Wartungsarbeiten beginnen um 10 Uhr morgens deutscher Zeit. Während dieser Zeit wird es nicht möglich sein, das Spiel zu spielen.

Die Entwickler haben versprochen, dass der Fix rechtzeitig vor dem Wochenende bereitsteht, damit die Spieler ihre Expeditionen fortsetzen können. Der betroffene Bosskampf bleibt bis zum 9. Juli 2025 als limitierte Herausforderung im Spiel.

Die Zukunft des Bosskampfs

Was erwartet die Spieler nach dem Hotfix? Nach der Implementierung des Hotfixes können die Spieler den Kampf gegen den Sentient Pest wie geplant fortsetzen. Die Entwickler haben betont, dass vorherige Strategien, die auf Feuerangriffen basieren, weiterhin effektiv gegen den Boss sein werden.

Spieler, die sich der Herausforderung stellen wollen, haben noch bis zum 9. Juli 2025 Zeit, den Boss zu besiegen und die Belohnungen zu erhalten. Die Community ist gespannt darauf, wie sich der Bosskampf ohne den Bug spielen wird, und viele freuen sich darauf, die Rache gegen Gnoster und Animus zu vollziehen.

Was hältst du von den Entwicklungen und dem schnellen Handeln der Entwickler? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!