Elden Ring bringt neue Bosse im Juli 2025 – Bist du bereit für die Herausforderung?

Viele Elden Ring Nightreign-Fans waren enttäuscht, dass im Juli 2025 keine neuen Everdark Sovereign-Bosse erscheinen. Stattdessen kehren einige bekannte Gegner auf das Schlachtfeld zurück. Doch nun hat Elden Ring Nightreign die Termine und das Line-up für die nächste Runde der verstärkten Bosse bekannt gegeben. Der nächste Everdark-Zyklus beginnt am 31. Juli 2025 und bringt einige harte Gegner mit sich.

Rückkehrende Bosse im Juli

Warum gibt es im Juli nur Rückkehrer? Im Juli treffen Spieler auf bekannte Bosse, da technische Probleme während der ersten Durchführung einiger Gegner auftraten. Die härteren Versionen von Gaping Jaw, Darkdrift Knight und Sentient Pest kehren bis Ende des Monats als Everdark Sovereign-Bosse zurück.

Sobald der 31. Juli 2025 anbricht, erwartet die Spieler eine neue Runde von Sovereigns. FromSoftware hat keine Pläne, es den Spielern leicht zu machen, und die nächste Herausforderung steht bevor.

Die neuen Bosse im August

Welche neuen Bosse erwarten dich im August? Vier Elden Ring Nightreign-Bosse werden ab dem 31. Juli 2025 in verstärkten Formen erscheinen. Die Liste der Gegner für diesen Zyklus lautet:

Tricephalos

Augur

Equilibrious Beast

Fissure in the Fog

Viele Spieler sind mehr als bereit, sich diesen neuen Gegnern zu stellen. Da Elden Ring Nightreign bereits seit einigen Monaten auf dem Markt ist, haben einige Spieler den bestehenden Inhalt mehr oder weniger abgeschlossen. Neue Updates wie dieses sind daher von großer Bedeutung, um Spieler zurück ins Spiel zu holen.

Besondere Herausforderungen

Was macht Equilibrious Beast so besonders? Besonders die Everdark Sovereign-Version von Equilibrious Beast hat die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich gezogen. Das Geschöpf der Nacht gilt als einer der härtesten Bosse in Elden Ring Nightreign. Eine noch verstärkte Version wird die Spieler zweifellos auf die Probe stellen.

In der aktuellen Expedition verursacht dieser Boss Wahnsinn und fügt mit seinem Frenzied Flame-Angriff massiven Schaden zu. Da es im nächsten Monat zu einem Everdark Sovereign wird, ist es eine gute Zeit, deine Strategie zu verfeinern, um im August bereit zu sein für einen noch härteren Kampf.

Vorbereitungen auf die neuen Herausforderungen

Wie bereitest du dich auf die neuen Bosse vor? Neben Equilibrious Beast sind auch die anderen Sovereigns sicher herausfordernd. Tricephalos, auch bekannt als Gladius, Beast of Night, ist der erste Boss, dem Spieler in Elden Ring Nightreign begegnen. Es wird interessant zu sehen, wie viel schwieriger er als Everdark Sovereign wird.

Augur hat vielen Spielern mit seinen wasserbasierten Mechaniken zu schaffen gemacht, und Fissure in the Fog, auch bekannt als Miasma of Night, bietet das klassische „Kampf mit einem Drachen“-Gefühl. Insgesamt sollte dieses Line-up eine solide Mischung aus Herausforderungen für Nightreign-Spieler bieten.

Endgedanken

Was denkst du über die neuen Herausforderungen? Equilibrious Beast wird fast sicher der am meisten gefürchtete Gegner sein, und viele Spieler freuen sich bereits darauf, sich seiner verstärkten Form zu stellen.

Welche Strategien wirst du für diese neuen Herausforderungen anwenden? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren!